Новый рекорд Украины: в Одессе водитель 28 раз за неделю превысил скорость

Одесский водитель стал рекордсменом Украины по числу нарушений правил дорожного движения – за неделю шофер 28 раз попал в объективы видеокамер.

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Об этом сообщили на официальном сайте Патрульной полиции Украины.

"Чаще всего на минувшей неделе нарушал скоростной режим автомобиль Toyota Camry, госномер ВН159*** – 28 раз", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, одесский водитель стал рекордсменом по числу нарушений на протяжении недели, с 10 по 16 августа. Полиция отправила мужчине соответствующее число писем, подтверждающих его "достижение".

Кроме того, копы отметили, что зафиксировали 195 автомобилей, которые двигались со скоростью более 169 км/ч. Наибольшую скорость показали: Mercedes-Benz GLE, КА000*** – 212 км/ч и Mercedes-Benz GLS 400, AХ707*** – 210 км / ч – они более чем на 100 км/ч превысили скорость, разрешенную на участке трассы Киев – Харьков – Довжанский.

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Напомним, ранее в МВД рассказали о выгодах автоматической фиксации нарушений ПДД .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Камеры автофиксации нарушений ПДД: главная польза и планы полиции" .

А подробнее о том, как украинцы нарушают ПДД на трассах, смотрите в сюжете ниже: ​

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