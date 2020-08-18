Новый рекорд Украины: в Одессе водитель 28 раз за неделю превысил скорость

Одесский водитель стал рекордсменом Украины по числу нарушений правил дорожного движения – за неделю шофер 28 раз попал в объективы видеокамер.
Об этом сообщили на официальном сайте Патрульной полиции Украины.
"Чаще всего на минувшей неделе нарушал скоростной режим автомобиль Toyota Camry, госномер ВН159*** – 28 раз", – говорится в сообщении.
Как выяснилось, одесский водитель стал рекордсменом по числу нарушений на протяжении недели, с 10 по 16 августа. Полиция отправила мужчине соответствующее число писем, подтверждающих его "достижение".
Кроме того, копы отметили, что зафиксировали 195 автомобилей, которые двигались со скоростью более 169 км/ч. Наибольшую скорость показали: Mercedes-Benz GLE, КА000*** – 212 км/ч и Mercedes-Benz GLS 400, AХ707*** – 210 км / ч – они более чем на 100 км/ч превысили скорость, разрешенную на участке трассы Киев – Харьков – Довжанский.
Напомним, ранее в МВД рассказали о выгодах автоматической фиксации нарушений ПДД .
Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Камеры автофиксации нарушений ПДД: главная польза и планы полиции" .
А подробнее о том, как украинцы нарушают ПДД на трассах, смотрите в сюжете ниже:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк