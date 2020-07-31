Камеры автофиксации нарушений ПДД: главная польза и планы полиции

До конца года камер автофиксации должно стать в 6 раз больше

Камеры автофиксации нарушений правил дорожного движения функционируют в Украине уже два месяца. Сказать, что водители не стали аккуратнее на дорогах – нельзя: полиция констатирует реальное снижение количества зафиксированных нарушений. Ведь, как известно, за первые 8 минут работы после установки первой камеры было зафиксировано 262 случая превышения скорости.

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Событие было настолько резонансным, что о нем в Twitter написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"В 00:00 часов запущена система автофиксации превышения скорости. За 8 минут 45 камер зафиксировали 262 превышения", - написал министр.

Но с каждым днем камеры фиксируют все меньше нарушений. В частности, второй месяц работы камер по всей Украине показал, что водители все-таки стали более "послушными". Хотя количество совокупных нарушений ПДД за два месяца работы камер – все же впечатляет.

Так, за два месяца работы новые камеры автофиксации зафиксировали более 1 млн автомобилей, которые превысили скорость. Но с течением времени, то есть чем дольше камеры работают, тем меньше происходит нарушений. Об этом сайту "Сегодня" сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

"Сейчас – более 1 миллиона зафиксированных нарушений ПДД. Кроме того, число таких правонарушений снижается. Приведу такой пример: в первые дни камеры фиксировали до 57 тысяч нарушений, то сейчас в среднем 10 тыс. – 12 тыс. за сутки. Видим, что водители стали дисциплинированнее", – говорит Билошицкий.

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Правда, справедливости ради надо отметить, что сегодня в Украине функционируют лишь 50 таких камер. И показатели снижения нарушений ПДД в зонах их фиксации вовсе не означают, что на участках, где нет такой аппаратуры, водители стали законопослушными. Но такую статистику сравнить сложно, ведь для сравнения нужна опять-таки формальная онлайн-фиксация нарушений ПДД.

Кроме того, по словам самих водителей, сейчас эти камеры работают "прозрачно". То есть если водителю надо, он с легкостью может найти информацию о том, где именно установлены камеры, и, направляясь из точки "А" в точку "Б", либо объехать участки с камерами, если он не уверен в своей законопослушности, либо просто придерживаться всех ПДД на участках работы камер автофиксации.

К примеру, данные о камерах в Киеве и на основных участках республиканских дорог – уже не секрет. Более того, существуют специальные мобильные приложения, которые "знают", где и на каких дорогах находятся камеры автофиксации, и предупреждают водителя о приближении к таким участкам.

Так или иначе, но нерадивым водителям, которые все же "попали в объектив", приходится сталкиваться с оплатой штрафа. Хотя и не все водители с этим согласны.

По словам Алексея Билошицкого, за эти 2 месяца несколько водителей не согласились с постановлениями полиции и подали иски в суд, оспаривая "письма счастья" и штрафы. Но им все равно придется платить, поскольку в данном случае закон на стороне полиции.

"Суды в соответствии с законодательством отказали нарушителям", – уточнил Билошицкий.

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/ Фото: Сегодня

Как мы выяснили, с начала 2020 суды рассмотрели сотни административных дел, когда любители скорости пытались оспорить свои штрафы. Речь идет не только о фиксации нарушения с помощью камер, но и с помощью приборов TruCam. В материалах большинства таких дел сказано, что водители разгоняются в пределах городов до 90-97 км/ч, хотя скорость не должна была превышать 50 км/ч. Как оказалось, некоторые из водителей пытаются доказать судам, что приборы, которыми пользуются полицейские – без пломбы и их показания сомнительны. Впрочем, суды поддают сомнениям такие сведения.

В свою очередь, на днях полиция заявила, что увеличила число участков, на которых будет использовать лазерные измерители скорости.

Впрочем, к концу года в Украине планируют в 6 раз увеличить число камер автофиксации нарушений. Как говорилось выше, сейчас их установлено 50 штук, но планируется, что к концу года благодаря местным властям появится еще 250. За это время некоторые из камер зафиксировали лихачей-"рекордсменов". Как оказалось, в Украине не редкость, когда водители разгоняются до 227 км/ч.

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При всем этом одним из самых скандальных вопросов остается тот, что штрафуют владельца авто, а не того, кто был за рулем. Как разъяснили копы, чтобы уведомление приходило именно нарушителю, владелец должен зарегистрировать факт передачи автомобиля в пользование другому лицу.

Ведь в планах "расширения задач" для камер автофиксации есть и то, что система новых камер начнет фиксировать не только превышение скорости, но и нарушение правил парковки, и прочие нарушения.

Но даже тот факт, что количество нарушений ПДД значительно уменьшилось в местах расстановки камер – уже говорит о том, что определенная профилактическая цель достигнута.

Подробнее о том, как украинцы нарушают ПДД на трассах, смотрите в сюжете ниже.

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