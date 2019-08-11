В Харькове годовалый ребенок утонул в ванне

Известно, что отец оставил сына без присмотра на несколько минут

/ Фото: Pixabay

В Харькове полиция расследует обстоятельства гибели годовалого ребенка. Предварительно, мальчик утонул в ванне. Об этом сообщили в секторе коммуникации Нацполиции области.

"Предварительно установлено, что около 18:00 отец ребенка, набрав полную ванну воды, повел сына купаться и оставил его в ванной комнате без присмотра на несколько минут. Когда мужчина вернулся в комнату, он обнаружил ребенка под водой. Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть ребенка", – говорится в сообщении ведомства.

Тело погибшего ребенка без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Информацию о происшествии зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Чернигове на пляже "Золотой берег" произошла трагедия. Молодой парень спас свою девушку, а вот сам не справился с течением и водоворотом и утонул.

Кроме этого, мы писали, что в Запорожской области утонул трехлетний мальчик. Трагедия произошла в курортной Кирилловке, на популярном аттракционе – надувной горке. Как выяснилось, ребенок был со своей бабушкой. Женщина отвлеклась буквально на минутку, и этого было достаточно, чтобы малыш погиб.

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