Обманутый моряк забаррикадировался на судне под Одессой: появились подробности

На судне мало воды и еды, но мужчина настроен оставаться там, пока не получит зарплату за полгода

Моряк Игорь Хвостов поселился на судне в порту Черноморск в Одесской области. Мужчина "с боем" прорвался на рабочее место и не собирается его покидать, пока не получит отплату за полгода работы. Об этом он рассказал нашему корреспонденту.

"В понедельник я отлучился с судна на два часа в город, а когда приехал назад мне объявили, что администрация моей фирмы послала письмо на СРЗ с просьбой запретить мне вход. Я с боями пробился через КПП, и вот результат: закрылся в надстройке", – рассказал нам Игорь.

Он предполагает, что работодатель пытался ограничить доступ к кораблю, чтобы аргументировать невыплату зарплаты его отсутствием на рабочем месте, и теперь решительно настроен оставаться на корабле до решения конфликта.

"Судно относительно неплохое, тут даже спортзал есть. Единственное что, я снят с довольствия, не кормят, а все остальное нормально, это морское бытье", – поделился моряк, однако посетовал, что воды осталось совсем немного. Он утверждает, что сотрудники с других кораблей перевозчика также остались без зарплаты и теперь борются с работодателем.

Полиция признает, что моряк пробрался на судно нелегально, но выводить его оттуда силой не спешит.

"Этого от нас требует его работодатель, но мы не хотим вмешиваться в гражданско-правовые отношения, потому что действительно существует задолженность и это конституционное право моряка в такой способ требовать погашения, – рассказал нам советник главы ГУНП Руслан Форостяк. – В Малиновском райотделе есть заявление моряков, это украинские граждане, личные права и свобода которых нарушены и полиция должна их защищать". Однако советник подчеркнул, что поскольку судовладелец зарегистрирован в другой стране, дело находится вне юрисдикции украинских полиции. Правоохранители рекомендовали морякам обратиться в международные профсоюзы и правозащитные организации.

"Этот работодатель еще с конца 2013 года находится в "черном списке" международной федерации профсоюзов транспорта", – рассказал нам глава фонда помощи морякам "Ассоль" Андрей Шевченко.

Он рекомендует проверять работодателей по "черным спискам" до подписания контракта, и внимательно следить за выплатами зарплаты. "Нужно переходить к активным действиям, когда задолженность по зарплате составляет два месяца. Тут уже нужно обращаться в профсоюзы, к юристам и начинать отстаивать свои права. Затягивать это в любом случае нет смысла", – резюмировал он.

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