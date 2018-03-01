В Одесской области произошло смертельное ДТП с чиновниками
В аварии погиб начальник финансового управления мэрии Белгород-Днестровского
В Одесской области во время лобового столкновения двух легковушек погиб чиновник управления мэрии Белгород-Днестровского – начальник финансового управления и глава болгарской общины области Виктор Минчев.
Об этом сообщила мэр города Алла Гинак в своем Facebook.
"Оборвалась жизнь прекрасного человека, жизнерадостного и целеустремленного, прекрасного мужа и отца", – написала она.
В свою очередь, как уточнили в полиции, ДТП произошло около 17:30 недалеко от поселка Прибрежное – Chevrolet под управлением Минчева лоб в лоб столкнулся с Hyundai.
В машине с чиновником находилась его жена, которая получила травмы головы, а сам Минчев от полученных травм умер в карете "скорой".
Напомним, ранее в Запорожской области произошло столкновение маршрутки со стоящим грузовиком.
Ранее на Закарпатье пьяный священник на автомобиле Audi сбил трех женщин-пешеходов. От полученных травм они погибли мгновенно.
Еще одна страшная авария произошла в Польше – в результате столкновения легковушки с поездом погибли четверо украинцев.
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