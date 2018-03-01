В Одесской области произошло смертельное ДТП с чиновниками

Сегодня, 11:55

В аварии погиб начальник финансового управления мэрии Белгород-Днестровского

Фото: пресс-служба Патрульной полиции Одесской области
Фото: пресс-служба Патрульной полиции Одесской области

В Одесской области во время лобового столкновения двух легковушек погиб чиновник управления мэрии Белгород-Днестровского – начальник финансового управления и глава болгарской общины области Виктор Минчев.

Об этом сообщила мэр города Алла Гинак в своем Facebook.

"Оборвалась жизнь прекрасного человека, жизнерадостного и целеустремленного, прекрасного мужа и отца", – написала она.

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В свою очередь, как уточнили в полиции, ДТП произошло около 17:30 недалеко от поселка Прибрежное – Chevrolet  под управлением Минчева лоб в лоб столкнулся с Hyundai.

В машине с чиновником находилась его жена, которая получила травмы головы, а сам Минчев от полученных травм умер в карете "скорой". 

Напомним, ранее в Запорожской области произошло столкновение маршрутки со стоящим грузовиком.

Ранее на Закарпатье пьяный священник на автомобиле Audi сбил трех женщин-пешеходов. От полученных травм они погибли мгновенно.

Еще одна страшная авария произошла в Польше – в результате столкновения легковушки с поездом погибли четверо украинцев.
ДТП, чиновник, одесская область

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Источник:

"Сегодня"

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