"Оборотни в погонах" напали на фермера в Одесской области

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В Одесской области задержали четверых мужчин, которые планировали разбойное нападение на дом фермера.

Как сообщили в областной прокуратуре, была получена оперативная информация о подготовке преступления, а позже, при совершении нападения в Окнянском районе, злоумышленников задержали.

"В полицию поступила информация о том, что 27-летний сотрудник подразделения спецназначения полиции вместе с 29-летним мужчиной, который уволен из рядов правоохранительных органов в 2019 году, и еще двумя неустановленными лицами пытается организовать разбойное нападение на местного фермера для завладения его средствами", – говорится в сообщении.

После нападения действующего полицейского задержали в его доме. Еще одного разбойника задержали в Одессе – злоумышленник ждал подельников, чтобы разделить награбленное.

"В настоящее время решаются вопросы об объявлении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения. Также их проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений", – резюмировали в прокуратуре.

Напомним, ранее в Виннице задержали участников преступной группировки, которые требовали от фермера вернуть несуществующий долг в размере 240 тысяч долларов.

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