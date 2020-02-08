Одессит украл в банке более миллиона гривен: стала известна схема

/ Фото: Нацполиция

В Одессе разоблачили мужчину, который с помощью хитрой схемы вывел из банка более миллиона гривен.

Как установили сотрудники Киберполиции, мужчина зарегистрировался как юридическое лицо фирмы, открыл счет и получил банковскую карту.

"Эта фирма якобы реализовывала товары по всему миру. Далее на счет фирмы поступили средства от предприятия-нерезидента за якобы оплату товаров. После чего фигурант через сеть оформил "возврат товара", – говорится в сообщении.

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Пока банк проводил возврат транзакции, фигурант снял с нескольких банкоматов более миллиона гривен, которые принадлежали банку.

Подозреваемого задержали, ему объявили о подозрении по статье "мошенничество", ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

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Напомним, ранее в Николаеве разоблачили несовершеннолетнего телефонного мошенника. Парень обманул пенсионерку и забрал из дома 20 тысяч гривен. Полицейским признался, что был лишь исполнителем.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Киеве телефонный мошенник оставил женщину без всех сбережений. Установлено, что подозреваемый работал вместе с напарницей, которая и позвонила потерпевшей.

Также мы сообщали о масштабной афере, которая потрясла Украину. 10 миллионов выманили у украинцев двое мошенников. Обещали работу за рубежом. На крючок попались 70 доверчивых соискателей. А потом аферисты, как сквозь землю провалились.

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