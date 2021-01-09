Одесситам локдаун не указ: ходят без масок и собираются в очередях

На второй день жесткого карантина в Одессе горожане и гости "южной столицы" массово вышли на пляж "Аркадия".

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Об этом сообщают корреспонденты "Сегодня".

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Работает каток, но его посетители развлекаются без масок.

Впрочем, владельцы магазинов и кафе ведут себя более ответственно: заведения закрыты, работают только навынос.

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У каждого заведения общественного питания и киоска с едой – очереди.

Кроме того, пока украинцы понемногу привыкают к мысли о том, что следующие две недели в магазинах нельзя покупать колготы и носки, в Одессе вызвало возмущение другое ограничение: запрет продажи презервативов.

Как соблюдают правила локдауна в Одессе и Черкассах, смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

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