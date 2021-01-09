Одесситам локдаун не указ: ходят без масок и собираются в очередях

На второй день жесткого карантина в Одессе горожане и гости "южной столицы" массово вышли на пляж "Аркадия".
Об этом сообщают корреспонденты "Сегодня".
Читайте также: Первый день локдауна в украинских городах: кто соблюдал, а кто не очень (видео)
Работает каток, но его посетители развлекаются без масок.
Впрочем, владельцы магазинов и кафе ведут себя более ответственно: заведения закрыты, работают только навынос.
У каждого заведения общественного питания и киоска с едой – очереди.
Кроме того, пока украинцы понемногу привыкают к мысли о том, что следующие две недели в магазинах нельзя покупать колготы и носки, в Одессе вызвало возмущение другое ограничение: запрет продажи презервативов.
Как соблюдают правила локдауна в Одессе и Черкассах, смотрите в сюжете:
Все подробности в спецтеме Январский локдаун
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк