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Одесситам локдаун не указ: ходят без масок и собираются в очередях

9 января, 15:32

Ольга Литвин Ольга Литвин

Горожане игнорируют карантинные правила

На второй день жесткого карантина в Одессе горожане и гости "южной столицы" массово вышли на пляж "Аркадия".

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Об этом сообщают корреспонденты "Сегодня".

Читайте также: Первый день локдауна в украинских городах: кто соблюдал, а кто не очень (видео)

Работает каток, но его посетители развлекаются без масок.

Впрочем, владельцы магазинов и кафе ведут себя более ответственно: заведения закрыты, работают только навынос.

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У каждого заведения общественного питания и киоска с едой – очереди.

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Кроме того, пока украинцы понемногу привыкают к мысли о том, что следующие две недели в магазинах нельзя покупать колготы и носки, в Одессе вызвало возмущение другое ограничение: запрет продажи презервативов.

Как соблюдают правила локдауна в Одессе и Черкассах, смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Январский локдаун

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Одесса карантин нарушение Украина локдаун
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