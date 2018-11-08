Одесситы устроили в Аркадии пикет против высоток

В Одессе жители высоток на Гагаринском плато в районе Аркадии объявили бессрочную акцию протеста. Уже четвертый день они протестуют против застройки территории новыми высотками и не пускают строительную технику на площадку по адресу ул. Гагаринское плато, 5.

Люди вышли на пикет после того, как стало ясно: на свободном участке будут строить новые высотные дома, а не объекты социальной инфраструктуры, которых, по их мнению, не хватает в районе. Протестующие обосновались на пересечении Гагаринского плато и Генуэзской улицы. Они поясняют, что жители близлежащих домов здесь дежурят регулярно и чередуются.

Гагаринское плато, 5. На территории планируют строить высотки. Фото: facebook.com

"Мы не уйдем, пока не будет каких-то результатов", — поясняет местная жительница Светлана.

По ее словам, документов на застройку им никто не предоставил, а на месте уже ведется полноценное строительство.

"Мы не хотим, чтобы землю застраивали высотками. Здесь очень напряженная ситуация с разъездом: каждый день пробки, и можно стоять 30 минут. Если случается ДТП, то плато блокируется, и ни скорая, ни пожарная не может заехать, — сетует активист Дмитрий. — Движение перегружено, но хотят добавить еще 1500 квартир, считайте еще плюс 1000 автомобилей. Транспортный коллапс обеспечен".

Местным не хватает садиков, государственных медучреждений, а в школе дети учатся в две смены. Последнее, впрочем, характерно для большей части Одессы.

Лидер инициативной группы Мария Мостовчук говорит, что нарушения были и плане вырубки парка на Гагаринском плато, 4. Экоинспекция подтвердила нарушения, но застройщик якобы оплатил штраф в 37 тыс. грн, в то время как ущерб специалисты оценили в 3 млн.

Аркадия. Новостроек много, а социнфраструктуры не хватает. Фото: Д. Митанова

Ранее депутат горсовета Ольга Квасницкая пояснила на своей странице в соцсети, что рабочая группа, которая рассматривала проблему тотальной застройки высотками Гагаринского плато, не дала никаких результатов.

"В Управлении архитектуры и градостроительства Одесского горсовета сказали, что, согласно Генплану и детальному плану территории, на Гагаринском плато не предусмотрено строительство школы и стадиона", — посетовала она.

Напомним, что горсовет дал разрешение на разработку проекта землеустройства участка по адресу Гагаринское плато, 5, еще в декабре 2017-го. В документах значилось, что целевое предназначение участка — строительство и обслуживание многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры. По словам активистов, они подавали несколько исков в суд о признании решений горсовета противоправными.

"Первым решением они дают согласие разработать проект отведения под что-то, вторым решением они утверждают этот проект и дают право на подписание договора аренды", — отметил представитель жителей плато Олег Николин.

Мы попытались связаться с компанией, которой горсовет дал добро на разработку проекта землеустройства. Отыскав фирму с таким же названием и одесской пропиской в Едином госреестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, "Сегодня" попыталась дозвониться по номеру телефона, указанному там. Но он оказался недействительным. Тем временем местные жители просто так сдаваться не планируют.

Напомним, киевляне перекрыли Харьковское шоссе.

Ранее в Запорожье люди перекрыли трассу государственного значения. Жители города требовали вернуть электричество в тысячи домов, где пропал свет.