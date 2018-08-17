Одесская мастерица создает уникальные кружки и чайные ложки с узорами из полимерной глины

Одесситка Наталья Багинская превращает обычные чашки и ложки в настоящие произведения искусства. Объемная лепнина на посуде отражает увлечения и интересы своих владельцев, а иногда и повторяет черты лица до последней черточки.

Рукодельница пробовала себя в разных видах творчества: от вышивки до декупажа, а работать с полимерной глиной начала благодаря дочери.

"Два года назад увидела поделки из полимерной глины, присмотрелась, изучила, и меня это увлекло. Моя дочь любит играть в куклы, собирать им домики и изначально именно она просила делать куклам еду. Начала делать по мастер-классам, а потом перешла на авторские ложки и кружки, — рассказала "Сегодня" Наталья. — Сейчас дочь из застывающей глины тоже делает кукольную миниатюру, компьютеры, рюкзачки. Советов не просит, хочет самостоятельно всему научиться".

Творения Натальи можно легко использовать в повседневной жизни, учитывая некоторые особенности.

"Нельзя ставить в микроволновку и нежелательно мыть в посудомоечной машине. Других ограничений нет, пользуемся всей семьей и проблем еще не было", — говорит Багинская.

На новые свершения мастерицу вдохновляют рисунки, фотографии и работы коллег-рукодельниц, а за трендами помогает следить дочь. Иногда новые идеи посещают благодаря необычным просьбам.

"Например, недавно потребовалось освоить специфическую технику рисунка. Сперва наносится гравировка, потом специальная краска, которая не стирается, а потом уже сверху сделала цветы из полимерной глины", — описывает мастерица одну из последних работ.

Хотя все работы объемные и похожи на мини-скульптуры, настоящим профессиональным вызовом стали портретные кружки.

"Было интересно, смогу ли это сделать. Оказалось, работать достаточно тяжело, это практически скульптура получается, и, чтобы заниматься лепкой лица, я должна дополнительно изучить эту часть, — поясняет рукодельница. — В портрете нужно дополнительно передать характер, воспроизвести форму лица, носа, глаз, губ... Примерно как барельефы на стенах, только на кружке".

Новичкам Наталья советует освоить подобное хобби для души: "Самое главное, чтобы было желание. Сейчас в интернете очень много мастер-классов. Научиться поможет только опыт. Моя старшая дочь тоже увлеклась и быстро освоила технику, хотя поначалу делала для детей".

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