Одесская мастерица создает уникальные кружки и чайные ложки с узорами из полимерной глины

Сегодня, 05:12

В будущем Наталья Багинская надеется освоить скульптуру, чтобы лепить детальные портреты

  • Украиночка. Каждый цветок на платье слеплен вручную. Фото из архива Н. Багинской
  • Фастфуд на мизинце. Барби не следит за фигурой. Фото из архива Н. Багинской
  • Пушистый енот. Боится микроволновки и посудомойки. Фото из архива Н. Багинской
  • Пасхальный набор. Барельеф и статуя на посуде. Фото из архива Н. Багинской
  • Еноты. Готовы к праздникам и чаепитию. Фото из архива Н. Багинской
  • Авточашка. Мастерица слепила объемный барельеф для автолюбителя. Фото из архива Н. Багинской
  • Набор пончиков. Куклы же стали первыми моделями мастериц. Фото из архива Н. Багинской
  • Ежик. Несет микрокактусы. Фото из архива Н. Багинской
  • Первые работы. Увлечение началось с еды для кукол дочки. Фото из архива Н. Багинской
Украиночка. Каждый цветок на платье слеплен вручную. Фото из архива Н. Багинской
Фастфуд на мизинце. Барби не следит за фигурой. Фото из архива Н. Багинской
Пушистый енот. Боится микроволновки и посудомойки. Фото из архива Н. Багинской
Пасхальный набор. Барельеф и статуя на посуде. Фото из архива Н. Багинской
Еноты. Готовы к праздникам и чаепитию. Фото из архива Н. Багинской
Авточашка. Мастерица слепила объемный барельеф для автолюбителя. Фото из архива Н. Багинской
Набор пончиков. Куклы же стали первыми моделями мастериц. Фото из архива Н. Багинской
Ежик. Несет микрокактусы. Фото из архива Н. Багинской
Первые работы. Увлечение началось с еды для кукол дочки. Фото из архива Н. Багинской

Одесситка Наталья Багинская превращает обычные чашки и ложки в настоящие произведения искусства. Объемная лепнина на посуде отражает увлечения и интересы своих владельцев, а иногда и повторяет черты лица до последней черточки.

Рукодельница пробовала себя в разных видах творчества: от вышивки до декупажа, а работать с полимерной глиной начала благодаря дочери.

"Два года назад увидела поделки из полимерной глины, присмотрелась, изучила, и меня это увлекло. Моя дочь любит играть в куклы, собирать им домики и изначально именно она просила делать куклам еду. Начала делать по мастер-классам, а потом перешла на авторские ложки и кружки, — рассказала "Сегодня" Наталья. — Сейчас дочь из застывающей глины тоже делает кукольную миниатюру, компьютеры, рюкзачки. Советов не просит, хочет самостоятельно всему научиться".

Творения Натальи можно легко использовать в повседневной жизни, учитывая некоторые особенности.

"Нельзя ставить в микроволновку и нежелательно мыть в посудомоечной машине. Других ограничений нет, пользуемся всей семьей и проблем еще не было", — говорит Багинская.

На новые свершения мастерицу вдохновляют рисунки, фотографии и работы коллег-рукодельниц, а за трендами помогает следить дочь. Иногда новые идеи посещают благодаря необычным просьбам.

"Например, недавно потребовалось освоить специфическую технику рисунка. Сперва наносится гравировка, потом специальная краска, которая не стирается, а потом уже сверху сделала цветы из полимерной глины", — описывает мастерица одну из последних работ.

Хотя все работы объемные и похожи на мини-скульптуры, настоящим профессиональным вызовом стали портретные кружки.

"Было интересно, смогу ли это сделать. Оказалось, работать достаточно тяжело, это практически скульптура получается, и, чтобы заниматься лепкой лица, я должна дополнительно изучить эту часть, — поясняет рукодельница. — В портрете нужно дополнительно передать характер, воспроизвести форму лица, носа, глаз, губ... Примерно как барельефы на стенах, только на кружке".

Новичкам Наталья советует освоить подобное хобби для души: "Самое главное, чтобы было желание. Сейчас в интернете очень много мастер-классов. Научиться поможет только опыт. Моя старшая дочь тоже увлеклась и быстро освоила технику, хотя поначалу делала для детей".

Напомним, одесситка Ирина Переверзева превращает гладкую морскую гальку в ярких рыбок и пушистых животных. Необычное хобби мастерица называет медитативным и благодаря ему за несколько лет обрела известность далеко за пределами Украины.

Ранее мы писали, что мастерица из Харькова создает для котов невероятные дворцы из войлока.

А одесская мастерица Ирина Каташинская креативно подошла к процессу изготовления мыла ручной работы. Уже полгода она превращает мыло в цветы, которые компонует в яркие и ароматные букеты. 
хобби, мастер, рукоделие, полимерная глина

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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