Украинка превращает морские камни в котов, панд и драконов: фото

Необычное хобби мастерица называет медитативным и благодаря ему за несколько лет обрела известность далеко за пределами Украины

Одесситка Ирина Переверзева превращает гладкую морскую гальку в ярких рыбок и пушистых животных. Необычное хобби мастерица называет медитативным и благодаря ему за несколько лет обрела известность далеко за пределами Украины.

Работать с галькой Ирина начала несколько лет назад: собирала на пляже гладкие камешки и рисовала на них рыбок с узорчатой чешуей в качестве медитации и постепенно перешла к более сложным формам.

"Рисовать я училась только в школе и сама, честно говоря, не ожидала, что у меня получится. Если рыбы достаточно примитивные, нужно просто придумать узор, то касательно реалистичных животных очень сомневалась. Но с каждым разом получалось все лучше", — поделилась Переверзева.

Девушка добавила, что работает в основном акриловыми красками, а для стойкости покрывает готовую работу акриловым лаком.

"Холстами" художницу щедро снабжают пляжи и приятели.

"Как правило, выбираю камни гладкие, без посторонних вкраплений. Ракушняк тоже подходит, но нужно выбирать хорошо обкатанный, — поясняет мастерица. — Рисовала также на обкатанных стеклах, а на ракушках пока не очень получается, наверное, не нашла пока подходящую. Друзья привозят мне камни с разных морей, недавно приехали камни с другого побережья Черного моря, из Болгарии, и они совсем другие, не похожи на наши".

Работы Ирины разлетаются далеко за пределы Украины, необычные зверушки уже обживают новые дома от Голландии до Узбекистана.

Первыми моделями были собственные кошка с собакой, но часто приходится рисовать по фото.

"Это очень трогательно и всегда получается прекрасно. Наверное, дело в любви к животным", — рассказала Ирина.

Семья также постепенно приобщается к необычному увлечению Ирины: маленькая дочка пока рисует лишь абстракцию, а супруг любит керамику и приносит необычные фигурки на роспись. Новичкам мастерица советует пробовать, отбросив страхи и сомнения: "Если первая работа и получится плохо, то вторая, третья будут гораздо лучше, главное — не останавливаться".

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