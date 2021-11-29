Одесская область не выйдет из красной зоны до конца праздников – причина

За прошедшие сутки в регионе 303 новых заболевших коронавирусом, из которых 98 – в Одессе

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одесской области не планируют отменять ограничения красной зоны. Карантинные правила могут действовать до конца праздников.

Об этом сообщает издание "УСІ".

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Красная зона в регионе продолжается

Глава областного Управления здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева сказала, что вскоре будут сворачивать часть коек в больницах. Речь идет о тех местах больниц, которые дополнительно открыли в момент пиковой заболеваемости.

Но чиновник отметила, что больницы первой волны останутся. При всех улучшениях красная зона в Одесской области необходимо продолжить.

"На мой взгляд, в красной зоне нужно оставаться по меньшей мере до конца праздников. Это не локдаун в Одессе, а граничные нормы", – отметила чиновница.

Коронавирус в регионе

За прошедшие сутки – 303 новых заболевших, из которых 98 – в Одессе. Загруженность коек – 46%, детских – 55%, реанимационных – 100% (все непривитые).

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