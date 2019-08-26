Одесская пятерня: Самые известные малыши города уже проявляют характер и ходят в детский сад

Мать пятерых близнецов призналась, что сложнее всего ей приходится, когда дети болеют

Знаменитой одесской пятерне близнецов этим летом исполнилось три года. Дети, которых в июне 2016 года специалисты назвали "медицинской сенсацией", родились у Оксаны Кобелецкой в "один присест".

За прошедшие годы малыши подросли, научились разговаривать и пошли в детский сад. Журналисты "Сегодня" решили узнать, как живет большое семейство.

Пожалуй, самый первый вопрос, который возникает у людей при знакомстве с историей Оксаны — как она, без помощи супруга, который недавно покинул семью, справляется с шестью детьми (до рождения пятерни у нее уже была дочурка Алиса).

Одесситка призналась, что воспитывать детей ей помогает мама, которая находится рядом с малышами круглые сутки.

"Бабушка у нас на самом деле самый главный хранитель очага. Я, бывает, по всяким делам езжу, решаю какие-то вопросы, а она с ними постоянно", – рассказала Оксана.

По ее словам, помогают выходить из сложны ситуаций и приходящие няни. Кроме того, Влад, Денис, Давид, Саша и Даша уже ходят в детский сад – по словам матери, детишки отправились туда с удовольствием.

"Пятерняшки нормально контактируют со взрослыми. Они коммуникабельные, и с социализацией у них особых проблем нет", — добавила Оксана.

Нас поразило, что Оксана успевает не только заниматься с детьми, но еще и ведет блог об их жизни в соцсети, и самой себе часик-другой посвятить пытается.

"Поехала на маникюр, уже два часа расслабления. Или к стоматологу, или на реснички, приехала – поспала. Время на перезагрузку", — поделилась Кобелецкая своим опытом.

СПОКОЙНЫЕ И ОЗОРНЫЕ.

Пятерняшки уже показывают свой характер, а домочадцы подмечают отличительные черты в их поведении. Так, Дениса мама называет самым спокойным и покладистым. Говорит, что с ним легче всего договориться.

"Он мамин-мамин". А вот Влад – более озорной, хотя их с братом внешне не отличить. "Он любит везде влезть, залезть. Более такой непокорный и хитренький", — улыбается Оксана.

Третий близнец, Давид, — очень активный ребенок, но, по словам Оксаны, любит самостоятельность

"Давид "на свой волне". Предпочитает сам играть, любит конструктор, машинки, все сортировать и наводить порядок среди игрушек: то есть их обратно складывать он не любит, а вот по порядку раскладывать — да", – добавила мама.

Девочки, в свою очередь, тоже проявляют себя по-разному. Саша, говорит многодетная мама, более осознанная, лучше всех разговаривает и кажется "старшей среди всех". Если маме нужно узнать мнение детей, то в первую очередь она разговаривает с Сашей. Тем временем, Даша очень любит внимание.

"Она такая инфантильная девушка. Сообразительная, умненькая, но вот любит, как говорится, "прикинуться блондинкой". Любит говорить, мол, я маленькая, поэтому давайте, вокруг меня кружитесь", — с улыбкой говорит Оксана.

В каждом возрасте свои особенности ухода за детьми, но самое сложное, по опыту нашей собеседницы, когда кто-то из детей болеет.

"Тот период, когда они болели и мы жили в больнице по несколько месяцев с пневмониями, корью и всем остальным, слава Богу, прошел и нас закалил. Болезни в любом возрасте — страшно", — делится с нами Оксана.

УВЛЕЧЕНИЯ.

Большое семейство любит совместные прогулки, рисование и танцы. Помимо этого, у каждого ребенка, по словам родных, уже прослеживаются свои таланты и увлечения. Саша уже осваивает велосипед и может неплохо проявить себя в теннисе.

"Как-то пробовали теннисом заниматься. Тренер была в восторге от Сашки, что у нее хорошо это получается", — гордится малышкой мама.

Даша не отстает от сестры, но ей больше нравится играть с куклами, одевать и переодевать их.

Что касается мальчишек, у Давида подметили склонность к математике, в то время как Денису очень нравятся машины. А вот Влад, по словам бабушки, будет руководителем.

"Думаю, к школе у них уже будут диаметрально разные интересы. Я боюсь разорваться между кружками", — делится Оксана.

По словам матери, она мечтает путешествовать с детьми и жить в счастливом и безопасном обществе.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Киеве состоялся благотворительный "Пикник ради жизни", в ходе которого был установлен оригинальный рекорд: сотни двойняшек и близнецов были одеты в одинаковую одежду. Некоторые родители оделись так же, как и их малыши. Во время мероприятия собралось "наибольшее количество колясок для двойняшек и близнецов на одной локации" — в этот день их насчитали 67.

Напомним, ранее "Сегодня" писали про девочку из Индии, которая родилась с близнецом-паразитом растущим из ее туловища. Кроме этого, мы рассказывали о зачатых в один день близнецов, которые родились с разницей в 15 лет.

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