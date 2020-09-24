Одесские копы сымитировали задержание, чтобы отнять у бизнесменов почти 700 тысяч гривен

В Одесской области полицейские и еще двое мужчин инсценировали задержание и отняли почти 20 тысяч евро (около 658 708 грн) у предпринимателей. Правоохранителей уже уволили из полиции, их подозревают в мошенническом завладении деньгами.

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Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.

Установлено, что двое бизнесменов договорились с иностранцем о покупке сельскохозяйственной техники в Польше и ее перевозке в Украину. За это предприниматели должны были заплатить почти 20 тысяч евро. О заключенном соглашении иностранец рассказал своим сообщникам, в том числе копам.

Во время передачи денег полицейские сымитировали задержание иностранца. Копы заявили, что тот якобы был в международном розыске за мошенничество в Польше. Переданные ему средства они изъяли.

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Прокуроры уже направили в суд обвинительный акт в отношении четырех членов преступной группы, двое из которых работали в полиции.

Напомним, ранее в Николаеве оперуполномоченного криминальной полиции разоблачили в вымогательстве.

Кроме того, не так давно в курортной Затоке копы жестко избили возможных нарушителей.

Видео: Telegram-канал "Подслушано в Одессе"

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