В Николаеве на крупной взятке "погорел" полицейский: чем он промышлял

В Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в вымогательстве оперуполномоченного криминальной полиции.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ведомства, полицейский требовал от местного жителя 3000 долларов США для своих коллег – следователя и эксперта-криминалиста. За это он обещал не привлекать его к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

Копа задержали во время передачи всей суммы неправомерной выгоды в центре города. Сейчас решается вопрос о вручении мужчине подозрения.

Кроме того, продолжаются обыски по месту работы фигурантов дела.

В тренде В Запорожской области расстреляли микроавтобус: что известно

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Киеве подполковник полиции "крышевал" бар на Трухановом острове. Начальник одного из территориальных отделов полиции города уже получил подозрение во взяточничестве.

Также напомним, во Львовской области на крупной взятке попался подполковник полиции. Он требовал 8000 долларов США за переквалификацию преступления. Поймали подполковника полиции с поличным, когда тот получил от брата подозреваемого всю сумму.

Как правильно ловить взяточников, смотрите в видео:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама