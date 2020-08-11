В курортной Затоке копы жестко избили возможных нарушителей (видео)

На популярном курорте Затока в Одесской области сняли на видео инцидент с избиением полицейскими людей в торговых палатках.
Как видно на записи, опубликованной на Telegram-канале "Подслушано в Одессе", одного из "подозреваемых" лежавшего на земле, били дубинками двое полицейских.
По предварительным данным, копы прибыли на место происшествия в качестве подмоги патрулю Нацгвардии, который остановил на улице двух человек и попросил их показать карманы: поступила жалоба, что у них могут быть при себе ножи.
В ответ на просьбу гвардейцев мужчины распылили в них газовый баллончик. После этого проходивший мимо полицейский патруль решил вмешаться в конфликт.
Предполагаемые нарушители забежали в торговую палатку, где их и настигли копы: одного из полицейских забрызгали газовым баллончиком, а другого якобы ударили бутылкой по голове.
Интересно, что по итогам драки никого не задержали, а одним из предполагаемых нарушителей оказался 17-летний местный житель – он обратился за медицинской помощью.
Одесские журналисты обратились за комментариями в областное управление Нацполиции. Как заявили стражи порядка, по данному факту проходит разбирательство, сообщает "Думская".
Напомним, ранее в Киеве двое мужчин похитили своего знакомого, вывезли его в лес и избили.
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