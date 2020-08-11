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В курортной Затоке копы жестко избили возможных нарушителей (видео)

11 августа, 18:34

Руслан Ровик Руслан Ровик

В полиции начали расследование инцидента

На популярном курорте Затока в Одесской области сняли на видео инцидент с избиением полицейскими людей в торговых палатках.

Как видно на записи, опубликованной на Telegram-канале "Подслушано в Одессе", одного из "подозреваемых" лежавшего на земле, били дубинками двое полицейских.

По предварительным данным, копы прибыли на место происшествия в качестве подмоги патрулю Нацгвардии, который остановил на улице двух человек и попросил их показать карманы: поступила жалоба, что у них могут быть при себе ножи.

В ответ на просьбу гвардейцев мужчины распылили в них газовый баллончик. После этого проходивший мимо полицейский патруль решил вмешаться в конфликт.

Предполагаемые нарушители забежали в торговую палатку, где их и настигли копы: одного из полицейских забрызгали газовым баллончиком, а другого якобы ударили бутылкой по голове.

Видео: Telegram-канал "Подслушано в Одессе"

Интересно, что по итогам драки никого не задержали, а одним из предполагаемых нарушителей оказался 17-летний местный житель – он обратился за медицинской помощью.

Одесские журналисты обратились за комментариями в областное управление Нацполиции. Как заявили стражи порядка, по данному факту проходит разбирательство, сообщает "Думская".

Напомним, ранее в Киеве двое мужчин похитили своего знакомого, вывезли его в лес и избили.

А в поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать .

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избиение одесская область Затока нацгвардия патрульные

Источник: Сегодня

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