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Одесские мосты получат имена

1 июля, 14:43

До сих пор официальных названий у путепроводов не было

Тещин мост. Фото: vmireinteresnogo.com
Тещин мост. Фото: vmireinteresnogo.com.

Одесская мэрия проведет общественные слушания, чтобы присвоить официальные названия восьми городским мостам.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, речь идет о мостах Тещином, Строгановском, Коцебу, Новикова, Горбатом, Куяльницком, Глухом и Пересыпском. До сих пор официальных названий у путепроводов не было.

Напомним, в Украине считаются аварийными более половины мостов – девять из 17 требуют немедленного ремонта. А вот в мире и даже в соседней Беларуси, с подобной задачей справляются в разы быстрее. Корреспондент "Сегодня" Максим Сикора собрал ТОП-3 потрясающих по скорости строительства проектов.


Ранее в Киеве начали разбирать "уставший" Шулявский мост. Движение по нему закрыли на день позже, чем планировали – в ночь с субботы на воскресенье, с 16 на 17 марта. Новый путепровод, который начнут строить после демонтажа старых конструкций, предусматривает обустройство шести полос в зоне регулярного движения, а там, где к мосту будут примыкать съезды и заезды, будет восемь полос, где обустроят так называемые полосы торможения и разгона. Также появятся велосипедные дорожки, а подземный переход под мостом реконструируют. На эти работы потратят 580 млн гривен.

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Тег мост, мосты, названия, название

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АВТОР:

Виктор Борисенко

Источник:

Сегодня

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