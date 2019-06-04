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Одесские школьники получили новый стадион

4 июня, 18:38

Многофункциональная площадка включает футбольное поле, беговые дорожки и зоны отдыха

В школе. Ученики получили площадки для волейбола и не только. Фото: omr.gov.ua
В школе. Ученики получили площадки для волейбола и не только. Фото: omr.gov.ua.

В одесской школе №100, что на ул. Варненской, появилась современная спортивная арена. Большая многофункциональная площадка, по словам пресс-службы муниципалитета, включает футбольное поле с современной дренажной системой, беговые дорожки с резиновым покрытием, а также зоны для баскетбола, волейбола, тенниса, воркаута и отдыха.

Может похвастать стадион и зрительскими трибунами на 168 мест, так что теперь можно не только заниматься, но и наблюдать за тренировками и состязаниями. 

"В этом году планируется также отремонтировать стадионы в школе №71 (на ул. Паустовского. — Авт.) и гимназии №6 (ул. Александра Невского. — Авт.). А на улице Космонавтов появится большой спортивный комплекс, рассчитанный сразу на три школы — №№32, 46, 96", — отметили в муниципалитете.

Ранее мы писали, что в школе Днепропетровской области после ремонта появится стадион и 825 мест. Здание школы не ремонтировали на протяжении 60 лет.

Также напомним, что Гройсман посетил школу в Мариуполе, где работает самый молодой в Украине директор.


Тем временем, в Катаре открыли первый стадион, построенный для ЧМ-2022. Матчем открытия арены "Аль-Вакра" стала финальная игра Кубка эмира Катара.

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Тег школа, стадион, школьники, ученики

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АВТОР:

Виктор Борисенко

Источник:

Сегодня

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