Одесским медикам доплатят за борьбу с коронавирусом: названы суммы

В Одесской области медики, занятые борьбой с коронавирусом, получат дополнительные выплаты из областного бюджета.
Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии областного совета.
Речь идет о сотрудниках медицинских учреждений "первой волны":
- Одесской городской инфекционной больницы;
- Одесского областного клинического медцентра (больницы водников);
- Измаильской районной больницы;
- Черноморской городской больницы;
- Дунайской областной больницы (Измаил);
- Подольской городской больницы;
- Одесского роддома №2;
- Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф;
- КП "Автобаза санитарного транспорта" (водители скорых).
По словам председателя областного совета Сергея Паращенко, всего доплаты получат 2660 медработников. В среднем каждому из них будут доплачивать по 10 тысяч гривен, сообщает "Думская".
В частности, медработники и водители скорой помощи, Дунайской областной больницы, Измаильской районной больницы и больницы водников дополнительно получат 200% должностного оклада с учетом обязательных доплат и надбавок.
Сотрудники Одесской областной инфекционной больницы, роддома №2, Черноморской и Подольской горбольниц получат доплату в размере 100% оклада.
Напомним, ранее в регионе лабораторно подтвердили инфицирование коронавирусом у 43 жителей региона. Среди них оказались ребенок и трое медицинских работников.
Стоит добавить, что по состоянию на утро 9 апреля в Украине было зафиксировано 1892 случая коронавируса, в том числе за последние сутки 224 инфицированных.
Как в Украине наказывают нарушителей карантина – смотрите в сюжете:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк