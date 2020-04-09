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Одесским медикам доплатят за борьбу с коронавирусом: названы суммы

9 апреля, 14:32

Руслан Ровик

Ожидается, что каждому медику дополнительно выплатят по 10 тысяч гривен

В Одесской области медики, занятые борьбой с коронавирусом, получат дополнительные выплаты из областного бюджета.

Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии областного совета.

Речь идет о сотрудниках медицинских учреждений "первой волны":

- Одесской городской инфекционной больницы;

- Одесского областного клинического медцентра (больницы водников);

- Измаильской районной больницы;

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- Черноморской городской больницы;

- Дунайской областной больницы (Измаил);

- Подольской городской больницы;

- Одесского роддома №2;

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- Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф;

- КП "Автобаза санитарного транспорта" (водители скорых).

По словам председателя областного совета Сергея Паращенко, всего доплаты получат 2660 медработников. В среднем каждому из них будут доплачивать по 10 тысяч гривен, сообщает "Думская".

В частности, медработники и водители скорой помощи, Дунайской областной больницы, Измаильской районной больницы и больницы водников дополнительно получат 200% должностного оклада с учетом обязательных доплат и надбавок.

Сотрудники Одесской областной инфекционной больницы, роддома №2, Черноморской и Подольской горбольниц получат доплату в размере 100% оклада.

Напомним, ранее в регионе лабораторно подтвердили инфицирование коронавирусом у 43 жителей региона. Среди них оказались ребенок и трое медицинских работников.

Стоит добавить, что по состоянию на утро 9 апреля в Украине было зафиксировано 1892 случая коронавируса, в том числе за последние сутки 224 инфицированных.

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Источник: Сегодня

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