Одесский бизнесмен отсудил крупную сумму за подброшенную копами гранату

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Одессе бизнесмен Андрей Терзи отсудил у государства более 200 тысяч гривен за незаконные действия полиции – его привлекли к уголовной ответственности за "хранение" подброшенной копами боевой гранаты.

Иск предпринимателя был частично удовлетворен Киевским районным судом, сообщает "Думская".

Как следует из материалов судебного разбирательства, 17 января 2017 года в доме бизнесмена по улице Александра Невского прошел обыск, в ходе которого полиция изъяла боевую гранату. Было открыто уголовное производство, мужчину задержали, а потом отправили под домашний арест.

Во время суда предприниматель рассказал, что об обыске его предупредили накануне, и в тот же вечер он вывез из дома все оружие, на которое имел разрешение, своих малолетних детей, а также сообщил о происходящем адвокатам и журналистам.

Утром к нему в дом ворвались бойцы КОРДа, уложили хозяина лицом в пол (он пролежал в таком положении почти четыре часа). После этого следователь открыл сейф и "нашел" там гранату. Адвокатов в дом не пустили, понятые при изъятии боеприпаса не присутствовали.

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Позже выяснилось, что оба понятых являются подозреваемыми в краже и мошенничестве и содержатся в СИЗО. Будучи "на крючке" у полиции, они часто принимают участие в следственных действиях и подписывают все, что им говорят.

Когда эти факты подтвердились в судебном заседании, судья Наталья Коротаева констатировала, что полиция допустила грубые нарушения процессуального закона, и признала предъявленные обвинением доказательства ненадлежащими.

22 мая 2018 года Терзи был оправдан в связи с отсутствием доказательств преступления. Апелляция подтвердила оправдательный приговор, и он вступил в силу.

После этого бизнесмен обратился суд с иском о возмещении материального и морального ущерба, причиненного незаконными действиями досудебного следствия и прокуратуры.

Он требовал взыскать с государства 623 тысячи 442 гривни: 110 тысяч 842 в качестве компенсации материального ущерба, 500 тысяч – морального и 12 600 грн – затрат на правовую помощь.

Суд удовлетворил иск частично, уменьшив сумму морального ущерба до 100 тысяч грн и обязал государство выплатить пострадавшему от действий полиции 223 тысячи 442 грн.

Напомним, ранее в Сумской области суд удовлетворил иск 15-летнего парня, который просил взыскать с его родителей алименты в свою пользу. Юноша просил суд взыскивать алименты с отца в свою пользу, так как считал, что мать распоряжается ими не в его интересах.

Также мы сообщали, что львовянин, которого на нерегулируемом пешеходном переходе сбил трамвай, отсудил у водителя и КП "Львовэлектротранс" 70 тысяч гривен морального ущерба.

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