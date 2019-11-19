Одесский суд обязал Россию выплатить крупную сумму родителям погибших на Донбассе бойцов

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Балтский районный суд Одесской области обязал Россию выплатить родителям двух погибших на Донбассе украинских бойцов компенсации в размере 60 тысяч евро за нанесенный моральный ущерб.

В суд обратились родственники погибших бойцов, которые подали иск к Российской Федерации с требованием возместить моральный ущерб, нанесенный им в результате вооруженной агрессии Кремля.

Так, сын одной из истиц был призван на военную службу 31 июля 2014 года, проходил ее в должности старшего стрелка механизированного батальона. Через два месяца, в сентябре, юноша был направлен на территорию Донецкой области и погиб возле блокпоста на дороге Донецк-Мариуполь, возле села Березово, во время минометного обстрела.

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Также был рассмотрен иск родителей 19-летнего бойца, который проходил службу по контракту – с мая 2014 года он находился в должности водителя автомобильного взвода. Юноша погиб в феврале 2015 года, при выходе из Дебальцево: 19 февраля, управляя военным грузовиком, он был в составе колонны, попавшей под минометный обстрел у населенного пункта Мироновский Бахмутского района.

Истцы по обеим делам и их представители в судебное заседание не явились, предоставив заявления о рассмотрении дел в их отсутствие. Представитель ответчика также не явился и не сообщил суду о причинах неявки.

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Исследовав материалы дела, суд удовлетворил требование матери погибшего стрелка и постановил взыскал с России моральный ущерб в размере более 1,684 млн грн.

В пользу родителей бойца, погибшего при выходе из Дебальцево, взыскано почти 1,7 млн грн. В судебных решениях отмечается, что эти суммы эквивалентны 60 тыс. евро по официальному курсу Национального Банка Украины на день подачи исков.

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Напомним, СМИ сообщили о том, что украинские корабли, захваченные ранее Россией, вышли из Керчи. Катера в сопровождении российских кораблей проследовали через Керченский пролив в сторону Черного моря, их уже ждут украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака", чтобы забрать. Позже стало известно, что украинские корабли прошли под Керченским мостом. По данным российских СМИ, оккупанты решили оставить у себя личное оружие украинских моряков и корабельные документы захваченных судов в качестве "вещественных доказательств". Читайте все подробности возвращения Россией захваченных украинских кораблей.

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