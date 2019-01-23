Ограбили водителя: в Одессе полицейские задержали иностранцев
Мужчинам грозит от четырех до шести лет лишения свободы
В Одессе полицейские за считанные часы задержали двух иностранцев, которые ограбили водителя. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Как выяснилось, мужчины действовали по заранее продуманной схеме: пока один отвлекал водителя вопросами, другой незаметно открыл пассажирскую дверь и похитил из салона сумку, в которой находились около 50 тысяч гривен. Сразу после ограбления иностранцы скрылись на автомобиле, а 63-летний пострадавший сразу же обратился в полицию за помощью.
Преступников задержали за считанные чаты. Мужчины оказались ранее судимыми выходцами из кавказского региона.
"По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.
На данный момент злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.
Напомним, ранее в Одессе задержали двоих иностранцев, которые ограбили автомобилиста. Мужчина остановился на светофоре, когда злоумышленники разбили стекло и забрали с заднего сиденья сумку, в которой было 200 тысяч гривен.
Также мы писали, что летом в Одессе два иностранца похитили из авто пожилого мужчины более 300 тысяч. Виновников нашли через двое суток.
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