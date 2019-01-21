Погоня со стрельбой: в Черкасской области поймали вооруженных грабителей

Подозреваемого задержали по горячим следам после попытки ограбления

Фото: пресс-служба Нацполиции.

Погоня со стрельбой: в Черкасской области поймали вооруженных грабителей //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5af/72e/5c45af72e60a9.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5af/72e/5c45af72e60a9.jpg 2019-01-21T13:44:00+02:00 Другие регионы Подозреваемого задержали по горячим следам после попытки ограбления

В понедельник, 21 января, около часу ночи в Жашковское отделение полиции обратилась женщина. По телефону она сообщила, что неизвестные пытаются проникнуть в ее дом. Участковый вместе со своим гражданским помощником направились по указанному адресу, сообщили в полиции. Но к их приезде злоумышленники убежали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Черкасской области

Как рассказала сама женщина, она отдыхала, как вдруг услышала, что под окнами кто-то ходит. Затем неизвестный попытался открыть одно из окон дома. Женщина включила свет и увидела, как злоумышленник начал убегать. При осмотре территории, участковый увидел следы, ведущие в поле. Пройдя около 7 км по этим следам, офицер и его помощник увидели мужчину в камуфляже, тот прятался в лесополосе. По требованию полицейского остановиться, мужчина выстрелил в сторону милиционера. В ответ офицер полиции применил травматическое оружие, ранил нападавшего и задержал. Подозреваемого передали врачам.

У задержанного изъяли пистолет, патроны к нему, перчатки, маску, пластиковые хомуты и денежные средства.

Как стало известно, квартира, на которую планировалось нападение, принадлежит фермеру, а злоумышленники целенаправленно шли грабить, возможно, пытать хозяев ради наживы.

Напомним, в Черкасской области полицейские разоблачили группу серийных воров, которые грабили храмы, клубы и офисы в селах.

А в Винницкой области почти полмиллиона гривен украли у местного предпринимателя двое злоумышленников.

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