Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
28,03
31,95
УКР
Главная   Новости в регионах   Другие регионы

В Винницкой области произошло дерзкое ограбление: преступников задержали

Сегодня, 14:39

Злоумышленники отобрали у местного предпринимателя около полмиллиона гривен

В Винницкой области произошло дерзкое ограбление: преступников задержали Другие регионы Злоумышленники отобрали у местного предпринимателя около полмиллиона гривен

В Винницкой области почти полмиллиона гривен украли у местного предпринимателя двое злоумышленников. Грабителей уже задержали полицейские.

Ограбление произошло во дворе жертвы. Злоумышленники в балаклавах поджидали мужчину в его же дворе. Как только тот вышел из машины, преступники накинули ему на шею веревку и начали душить, а после забрали сумку с гривнами и долларами.

Полицию вызвала жена потерпевшего, которая в это время сидела в автомобиле. Увидев это, нападавшие скрылись, но уже через час их задержали правоохранители. Подозреваемыми оказались 31-летний киевлянин и 35-летний гражданин России. Сейчас полицейские выясняют их причастность к другим преступлениям.

Напомним, недавно в Одессе правоохранители разоблачили преступную группировку, которая обворовывала и грабила горожан.

А в Черкасской области полицейские разоблачили группу серийных воров, которые грабили храмы, клубы и офисы в селах. 

ограбление, грабители, задержание, предприниматель, винницкая область

Вы сейчас просматриваете новость " В Винницкой области произошло дерзкое ограбление: преступников задержали". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Харьковской области мошенник под видом полицейского ограбил пенсионерку

Сегодня, 10:44

Женщине сообщили, что ее сына задержали за избиение парня

В Киеве бариста украл кофемолку, деньги из кассы и 40 литров молока: в соцсетях шутят

Вчера, 06:09

Пользователи Фейсбук тут же принялись активно обсуждать произошедшее

Ограбил на вокзале киевлянина: в Днепре копы задержали "ветерана АТО"

15 января, 14:14

Мужчина предъявил удостоверение участника боевых действий на имя другого человека

Под Черниговом полицейские задержали банду грабителей

15 января, 13:14

Преступникам грозит от четырех до восьми лет лишения свободы

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы