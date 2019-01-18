В Винницкой области произошло дерзкое ограбление: преступников задержали
Злоумышленники отобрали у местного предпринимателя около полмиллиона гривен
В Винницкой области почти полмиллиона гривен украли у местного предпринимателя двое злоумышленников. Грабителей уже задержали полицейские.
Ограбление произошло во дворе жертвы. Злоумышленники в балаклавах поджидали мужчину в его же дворе. Как только тот вышел из машины, преступники накинули ему на шею веревку и начали душить, а после забрали сумку с гривнами и долларами.
Полицию вызвала жена потерпевшего, которая в это время сидела в автомобиле. Увидев это, нападавшие скрылись, но уже через час их задержали правоохранители. Подозреваемыми оказались 31-летний киевлянин и 35-летний гражданин России. Сейчас полицейские выясняют их причастность к другим преступлениям.
Напомним, недавно в Одессе правоохранители разоблачили преступную группировку, которая обворовывала и грабила горожан.
А в Черкасской области полицейские разоблачили группу серийных воров, которые грабили храмы, клубы и офисы в селах.
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