В Винницкой области произошло дерзкое ограбление: преступников задержали

Злоумышленники отобрали у местного предпринимателя около полмиллиона гривен

В Винницкой области произошло дерзкое ограбление: преступников задержали 2019-01-18T14:39:00+02:00 Другие регионы Злоумышленники отобрали у местного предпринимателя около полмиллиона гривен

В Винницкой области почти полмиллиона гривен украли у местного предпринимателя двое злоумышленников. Грабителей уже задержали полицейские.

Ограбление произошло во дворе жертвы. Злоумышленники в балаклавах поджидали мужчину в его же дворе. Как только тот вышел из машины, преступники накинули ему на шею веревку и начали душить, а после забрали сумку с гривнами и долларами.

Полицию вызвала жена потерпевшего, которая в это время сидела в автомобиле. Увидев это, нападавшие скрылись, но уже через час их задержали правоохранители. Подозреваемыми оказались 31-летний киевлянин и 35-летний гражданин России. Сейчас полицейские выясняют их причастность к другим преступлениям.

Напомним, недавно в Одессе правоохранители разоблачили преступную группировку, которая обворовывала и грабила горожан.

А в Черкасской области полицейские разоблачили группу серийных воров, которые грабили храмы, клубы и офисы в селах.

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