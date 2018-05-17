"Он хотел спасти жизнь матери", – товарищ одесского моряка, которому грозит смертная казнь в Иране

Украинец Андрей Новичков, которому выдвигают обвинения в убийстве младшего рядового матроса, мусульманина, уверяет, что иранец совершил самоубийство. Но, по местным законам, если погиб мусульманин, за его смерть должен кто-то ответить, – передает "Экспресс".

"Я просто хотел иметь работу, – рассказывает Андрей Новичков. – Когда услышал, что на корабле Arezoo под флагом Ирана есть свободная должность старшего помощника капитана, вызвался. Ранее уже плавал с мусульманами, все было в порядке".

"Андрею очень нужна была работа. Он хотел спасти жизнь своей матери, – рассказывает его друг Николай Олесов. – Она перенесла инсульт. Была в тяжелом состоянии. Чтобы поддерживать ее в сознании, ежедневно приходилось тратить 6 – 7 тысяч гривен. У семьи таких денег не было. Поэтому Андрей, услышав о должности на иранском корабле, не колебался. К сожалению, мама умерла... Из родных у него осталась только бабушка".

Ранее мы писали, что одесситы запустили в сети флешмоб в поддержку моряка Андрея Новичкова, который уже полтора года находится под следствием в Иране по обвинению в убийстве матроса. По словам близких подозреваемого и правозащитников, Андрея считают повинным в случившемся лишь потому, что он последним видел погибшего матроса в живых и был единственным "не мусульманином" на судне. Ему грозит смертная казнь.

Моряк находится под следствием с января 2017 года. В сентябре его отпустили из СИЗО под личное обязательство украинского консула, но покинуть Иран он не имеет права.

Напомним, украинский моряк попал в плен пиратов. Он был одним из членов экипажа немецкого контейнеровоза Demeter.

Также мы писали, что украинский моряк пропал без вести после аварии судна возле Ирана.