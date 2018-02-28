Ореховый сад и сырная ферма: какой бизнес открывают экс-бойцы

В Одесской области семьи военнослужащих, которые прошли бизнес-курсы при норвежско-украинском фонде соцадаптации, открыли свое дело. Одни разбивают сады, а другие — развивают фермерство. Обучение продолжается, и у тех, кто желает начать свой бизнес, но не знает, как, еще есть возможность присоединиться к проекту.

ИДЕИ. Выпускники курсов, которые уже могут похвастаться собственным бизнесом, — жители Лиманского района. Так, семья Лебедовичей получила грант на 45 тыс. грн, который потратила на покупку элитных ореховых саженцев. Теперь она работает над созданием сада.

"В Европе и Азии орехи очень востребованы. Экспорт орехов у нас даже превышает потребление украинцами. Да и вообще рынок еды очень перспективный, население растет — нужно его кормить", — рассказал нам глава семейства и бывший военнослужащий Андрей.

Хотя ранее он уже занимался бизнесом, знания, полученные на курсах, ему пригодились. "Законодательство часто меняется, за ним не успеешь", — признается он.

А вот чета Теличко после обучения решила превратить придомовое хозяйство в сырную ферму. В частности, семья планирует делать брынзу.

"Если с сельским хозяйством все понятно, то с налоговым делом, экономическими вопросами, просчетом рисков мы не могли справиться самостоятельно", — пояснила "Сегодня" Алина Теличко.

Бизнес-проект получил финансовую поддержку в 50 тыс. грн, за счет чего семья смогла удвоить поголовье коров и теперь планирует купить доильный аппарат. К слову, среди других проектов-победителей — разведение кроликов, выращивание кур и маленькая овечья ферма.

Начинающие предприниматели прошли курсы еще в прошлом году. Новые знания получили около 30 человек, а своеобразным выпускным экзаменом стала презентация бизнес-планов.

"Когда окончиваются курсы, защита этих планов приходит при участии районных чиновников. Они выбирают интересные им проекты и выносят на рассмотрение сессии вопросы финансирования", — рассказал "Сегодня" представитель Международного фонда социальной адаптации в области Сергей Тронько.

Деньги на реализацию получили пять бизнес-идей, среди которых ореховый сад Лебедовичей и сырная ферма Теличко.

"Были бизнес-планы и по солнечным батареям, и предложение лего-кирпич делать, но на финансирование подали эти пять. Остальные бизнес-планы мы подаем по другим проектам, в том числе для привлечения международной помощи, — поясняет глава отдела экономического развития и торговли Лиманской РГА Татьяна Кушнир. — Есть еще программы поддержки животноводства, растениеводства, инвестиционная и прочие".

СНОВА ЗА ПАРТУ. Занятия на бизнес-курсах бесплатны и с возможностью дистанционного обучения.

"Сейчас преподаватели перенесли проект на ветеранов, которых только вывели с передовой. Мы закладываем в них знания, давая возможность в дальнейшем или трудоустроиться на основании этих знаний, или реализовывать свои планы", — говорят в фонде соцадаптации, подчеркивая, что неделю назад стартовали занятия в действующей воинской части в Черноморске, присоединиться к которым могут все желающие.

Ранее мы писали, что участникам АТО с инвалидностью помогут открыть бизнес.

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Напомним, ранее Государственная служба занятости начала создавать центры развития предпринимательства. Стать бизнесменами предлагают, прежде всего, тем, для кого нет свободных вакансий или у кого тестирование выявило склонность к предпринимательству. Им рекомендуют пройти обучение на курсах "Основы предпринимательской деятельности". Там обещают дать знания по основам учета и налогообложения, экономики, маркетинга и бизнес-планирования.

Как сообщалось, в Верховной Раде Украины предложили создать Министерство по делам ветеранов - для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны.