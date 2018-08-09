Отдых в Одессе закончился для молодой жительницы Днепра реанимацией

Сегодня, 07:33

У Насти обожжено 80 процентов кожи, повреждены дыхательные пути, сейчас за ее жизнь борются врачи


Отдых в Одессе обернулся для молодой жительницы Днепра сильными ожогами и реанимацией. 23-летняя Анастасия сейчас находится в тяжелом состоянии, у нее обожжено 80 процентов кожи. В Одессу приехала из Днепра в отпуск. В частном доме, где остановились с тетей, случилась утечка газа и прогремел взрыв. Пострадали обе. Но вот ни газовщики, ни спасатели, ни даже владелица дома случившегося не подтверждают.

В Одессе днепровчанки отдыхали две недели и уже собирались домой

"Она пошла на кухню. Соответственно, в комнате не может быть запаха газа. Запах газа исходил там, где стоят газовые приборы. То есть – на кухне. И включила свет, зайдя на кухню. В этот момент и раздался этот хлопок. То есть где-то или искра была или что. Как-то так. И соответственно ее этой взрывной волной обдало и сразу ожоги. Она убежала в ванную. Как к источнику воды", – рассказывает Ирина Еловикова, мама пострадавшей.

У Насти обожжено 80 процентов кожи, повреждены дыхательные пути. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

Но в "Одессагазе" о взрыве ничего не знают. Спасатели тоже утверждают – взрыва не было. Говорят, в доме загорелся матрац. То, что в доме был взрыв, отрицает и хозяйка жилья.

Но очевидцы утверждают противоположное. Соседи учуяли запах газа, слышали взрыв и видели пламя. Они и бросились на помощь. А спасатели и полиция, говорят, приехали, когда уже все потушили.

"Мой парень доставал эту девочку, я вызывала скорую. Как я поняла, газ забыли выключить. Девочка включила свет, ее волной откинуло, проводка загорелась, и из-за этого произошел пожар. Мой парень с соседом они спасали девочек, они выкидывали матрасы, которые горели, решетки выламывали, чтобы достать их из комнаты", – рассказывает Валерия Гайдарова, очевидица.

Пока в Одессе врачи борются за жизнь Насти, а газовщики, арендодатель и спасатели отрицают факт взрыва, в Днепре ищут средства для спасения девушки. Сбор организовали друзья Насти и коллеги ее мамы. Впереди – 10 операций, каждая из них обойдется семье в 10 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в селе под Одессой из-за взрыва газа разрушился жилой дом.

Также мы писали, что в курортном Бердянске взорвался дом.
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Источник:

"Сегодня"

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