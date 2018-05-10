Во львовском кафе прогремел взрыв, ранена девушка

Утром 10 мая во Львове произошел взрыв в заведении общественного питания, была ранена 17-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции области. Копы предположили, что причиной взрыва могла стать утечка бытового газа.

Сообщение о взрыве на улице Зерновой, в результате которого был ранен человек, полицейские получили около 5:35 утра. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Уже известно, что пострадавшей оказалась 17-летняя львовянка, у которой диагностировали сотрясение мозга и ожоги лица.

Между тем, во львовском общественном объединении "Варта-1" сообщили, что взрыв произошел в 6:40 на перекрестке проспекта Чорновола и улицы Зерновой в киоске "Бургер".

"В результате пострадала девушка 2001 года рождения, которую госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу Львова. Девушка в сознании, диагноз: сотрясение головного мозга, термический ожог лица" – говорится в сообщении.

Напомним, утром 8 мая в Одессе произошел взрыв в частном одноэтажном доме. Пострадал владелец дома 1977 года рождения – он получил ожоги 95% тела. Его в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию ожогового отделения городской клинической больницы №10.

А в ночь на 5 мая в Киеве прогремел взрыв гранаты, в результате чего погиб человек. Позже в полиции подтвердили, что погиб мужчина, а также правоохранители нашли очевидца происшествия, который рассказал, как все произошло.

Также напомним, недавно в Киеве от взрыва гранаты погиб журналист, отец шести детей. Виталий Кукса – бывший сотрудник Госслужбы связи и защиты информации, он служил в АТО, писал на военные темы во многие украинские издания.