Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,08
26,33

Побег из колонии под Николаевом: убийца пытался уйти в Приднестровье

30 сентября, 13:18

Мужчина сумел преодолеть расстояние до границы от Николаевской области

Беглого убийцу задержали на границе с Приднестровьем

Беглого убийцу задержали на границе с Приднестровьем / Фото: Нацполиция

Одессита Владимира Касапа, который отбывал срок за убийство и сбежал из Вознесенской колонии в Николаевской области, задержали на границе с непризнанным Приднестровьем.

Как сообщили в администрации пенитенциарного учреждения, беглеца задержали пограничники у пункта пропуска "Кучурганы-Первомайск" Раздельнянского района Одесской области, когда он пытался уйти за границу.

Стоит напомнить, что одессит отбывал срок за умышленное убийство, совершенное в августе 2016 года, когда он задушил 83-летнюю одесситку. В апреле 2017 года суд приговорил Касапа к восьми годам лишения свободы.

В ходе рассмотрения дела в суде выяснилось, что убийца познакомился с пожилой женщиной в общественном транспорте, а потом целый год приезжал к ней, чтобы она погадала ему. Во время своих кратковременных визитов мужчина помогал бабушке по хозяйству, а иногда и оставался у нее на ночь.

Убийство произошло после того, как гадалка сообщила молодому другу о намерении продать свой дом и даже нагадала на картах, что именно он приобретет ее недвижимость. Однако доказать, что именно это и побудило Касапа пойти на убийство, обвинению не удалось.

В результате, в обвинительном акте было указано, что мотивом убийства стали "внезапно возникшие неприязненные отношения", а подсудимый признал свою вину и получил восемь лет тюрьмы.

Тело убитой нашли полицейские, когда дочь бабушки, проживающая за границей, попросила родственников навестить старушку. Тем временем, злоумышленник решил исчезнуть и отправиться на заработки за границу, однако, благодаря оперативной работе полиции, его личность была установлена и, по возвращении в Украину, его задержали прямо в аэропорту.

Напомним, ранее полиция Херсонской и Николаевской областей совместными усилиями задержала Виктора Чекана, который бежал из колонии, использовав свои навыки в паркуре – он перепрыгнул через два забора высотой в три и четыре метра, а потом скрылся.

Также мы сообщали о том, что ранее в Одессе трое осужденных, которые находились на хозяйственной территории колонии, через отверстие в стене помещения добрались до основной ограды и, преодолев колючую проволоку, вышли на Люстдорфскую дорогу и скрылись.

На протяжении недели полицейские задержали двоих беглецов на территории Одессы, а третьего перехватили на пути в Киев.

Среди беглецов были 21-летний и 23-летний мужчины, которые отбывали наказание за кражу, а организатором побега выступал 26-летний мужчина, осужденный за насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Приднестровье убийца побег колония николаевская область одесская область

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Страшное ДТП в Одесской области: девять погибших, появилось видео с места трагедии
Страшное ДТП в Одесской области: девять погибших, появилось видео с места трагедииОдесса
В Одессе оборвалась кабина экстремального аттракциона
В Одессе оборвалась кабина экстремального аттракционаОдесса
Страшное ДТП в Одесской области: появились новые фото, видео и подробности
Страшное ДТП в Одесской области: появились новые фото, видео и подробностиОдесса
В Одесской области ребенок застрелил 15-летнего парня: появились подробности
В Одесской области ребенок застрелил 15-летнего парня: появились подробностиОдесса
В Одессе бездомный устроил себе роскошный завтрак: устрицы и лимоны
В Одессе бездомный устроил себе роскошный завтрак: устрицы и лимоныОдесса
В Одесской области 10-летний ребенок нечаянно повесился на
В Одесской области 10-летний ребенок нечаянно повесился на "шведской стенке"Одесса

Новости партнеров

Loading...