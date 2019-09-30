Побег из колонии под Николаевом: убийца пытался уйти в Приднестровье

Беглого убийцу задержали на границе с Приднестровьем / Фото: Нацполиция

Одессита Владимира Касапа, который отбывал срок за убийство и сбежал из Вознесенской колонии в Николаевской области, задержали на границе с непризнанным Приднестровьем.

Как сообщили в администрации пенитенциарного учреждения, беглеца задержали пограничники у пункта пропуска "Кучурганы-Первомайск" Раздельнянского района Одесской области, когда он пытался уйти за границу.

Стоит напомнить, что одессит отбывал срок за умышленное убийство, совершенное в августе 2016 года, когда он задушил 83-летнюю одесситку. В апреле 2017 года суд приговорил Касапа к восьми годам лишения свободы.

В ходе рассмотрения дела в суде выяснилось, что убийца познакомился с пожилой женщиной в общественном транспорте, а потом целый год приезжал к ней, чтобы она погадала ему. Во время своих кратковременных визитов мужчина помогал бабушке по хозяйству, а иногда и оставался у нее на ночь.

Убийство произошло после того, как гадалка сообщила молодому другу о намерении продать свой дом и даже нагадала на картах, что именно он приобретет ее недвижимость. Однако доказать, что именно это и побудило Касапа пойти на убийство, обвинению не удалось.

В результате, в обвинительном акте было указано, что мотивом убийства стали "внезапно возникшие неприязненные отношения", а подсудимый признал свою вину и получил восемь лет тюрьмы.

Тело убитой нашли полицейские, когда дочь бабушки, проживающая за границей, попросила родственников навестить старушку. Тем временем, злоумышленник решил исчезнуть и отправиться на заработки за границу, однако, благодаря оперативной работе полиции, его личность была установлена и, по возвращении в Украину, его задержали прямо в аэропорту.

Напомним, ранее полиция Херсонской и Николаевской областей совместными усилиями задержала Виктора Чекана, который бежал из колонии, использовав свои навыки в паркуре – он перепрыгнул через два забора высотой в три и четыре метра, а потом скрылся.

Также мы сообщали о том, что ранее в Одессе трое осужденных, которые находились на хозяйственной территории колонии, через отверстие в стене помещения добрались до основной ограды и, преодолев колючую проволоку, вышли на Люстдорфскую дорогу и скрылись.

На протяжении недели полицейские задержали двоих беглецов на территории Одессы, а третьего перехватили на пути в Киев.

Среди беглецов были 21-летний и 23-летний мужчины, которые отбывали наказание за кражу, а организатором побега выступал 26-летний мужчина, осужденный за насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом.

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