Под Одессой держали в рабстве почти 100 человек

Людей заставляли бесплатно работать в поле по 13 часов, а несогласных просто били

Полиция задержала 13 членов этнической межрегиональной организованной преступной группы, которая занималась трудовой эксплуатацией людей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"13 членов преступной группировки задержаны. Во время обысков изъято оружие, автомобили, среди них – Mercedes и BMW и миллион гривен наличными", – рассказал председатель Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, семейная пара – гражданин Грузии и гражданка Украины организовали в Одесской области сельхозпредприятие, на котором в течение нескольких лет заставляли бесплатно работать около ста человек.

"Их обманом заманивали на работу специальные вербовщики. Псевдорекрутинг проводился преимущественно на железных дорогах. Подыскивали социально незащищенных людей, обещали работу, стабильную зарплату в 450-500 гривен в день, жилье и питание", – рассказали в полиции.

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Правоохранители обнаружили, что география поиска жертв – 22 области и город Киев. За каждого доставленного "раба" вербовщики получали по 500 гривен. На месте у пострадавших отбирали документы и телефоны, заставляли бесплатно работать в поле по 13 часов, а несогласных просто били.

Князев добавил, что в результате спецоперации полицейские задержали злоумышленников в тот момент, когда они сажали в микроавтобус новых жертв. Двух пострадавших доставили в больницу Одессы, остальные находятся в Киеве, проходят медосмотр.

"Сейчас 13 членов преступной группировки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователями начато уголовное производство по ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются", – отметили в пресс-службе.

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Князев добавил, что операция по разоблачению ОПГ длилась 4 месяца.

Ранее стало известно, что на Прикарпатье преступная группа в течение двух лет удерживала в нечеловеческих условиях 32 граждан, из них трое малолетних: полуторагодовалого ребенка, а также детей в возрасте 9 и 7 лет.

А в Одесской области копы освободили из рабства 30 человек. Среди освобожденных оказалась женщина на восьмом месяце беременности.

Напомним, на Донбассе пять строителей попали в рабство. Мужчины пришли в этот дом работать. Но их заманили внутрь и зверски избили. После этого мужчин посадили на цепи и всячески над ними издевались, чтобы заставить работать.