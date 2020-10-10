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Под Одессой легковушка врезалась в грузовик: один человек погиб, среди пострадавших ребенок (фото)

10 октября, 11:44

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Пострадавших госпитализировали

В Раздельнянском районе Одесской области легковушка Volkswagen врезалась в грузовик MAN. В результате ДТП погиб один человек, еще двое, среди которых ребенок, получили травмы.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла в ночь на 10 октября в селе Степановка. 33-летний одессит, который ехал в направлении Кучурган, не справился с управлением и въехал в припаркованный на обочине грузовой автомобиль.

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте, а двое его пассажиров, 1974 и 2018 года рождения, получили черепно-мозговые травмы. Их доставили в районную больницу.

Событие полицейские квалифицировали по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". В рамках досудебного расследования будет назначен ряд экспертиз.

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Ранее мы сообщали, что в Одессе легковушка сбила полуторагодовалого ребенка.

Также напомним, на трассе под Одессой столкнулись две легковушки. От удара один из автомобилей отбросило на каменный указательный знак с названием населенного пункта.

А под Киевом произошла масштабная авария с участием двух фур и микроавтобуса:

Видео: Telegram-канал KievMap

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ДТП Одесса грузовик погибшие одесская область пострадавшие
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