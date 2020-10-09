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В Одессе легковушка сбила полуторагодовалого ребенка: водитель пытался скрыться

9 октября, 12:22

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Малышку забрали в больницу

В Одессе автомобиль ЗАЗ-1102 "Таврия" сбил полуторагодовалую девочку, которая выехала на самокате на проезжую часть.

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Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции области, ДТП произошло вечером 8 октября на улице Ольгиевской. Водитель с места происшествия скрылся. Копы в течении получаса разыскали автомобиль и водителя по ориентировке. Он находился в районе пляжа Ланжерон.

Мужчина свою вину признал и пояснил свой побег с места ДТП тем, что испугался. Девочку увезли в больницу.

На место происшествия вызвали следователей, которым предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

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Ранее мы сообщали, что во Львовской области в тройном ДТП пострадали двое детей. Их госпитализировали в Червоноградскую городскую больницу. Состояние пострадавших не уточняется.

Также напомним, в Запорожской области 15-летний подросток устроил ДТП с тремя жертвами. Двое пострадавших сейчас в больнице.

А в Броварах Киевской области пьяный полицейский сбил женщин на переходе. Смотрите видео с места аварии:

ДТП с полицейским в Броварах

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