Под Одессой пьяный водитель сбил троих мужчин, выжил только один (фото)

В Суворовском районе Одессы правоохранители расследуют обстоятельства смертельного ДТП.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла ночью, 10 декабря, на Хаджибеевской дороге. Водитель автомобиля марки Mazda в состоянии алкогольного опьянения выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на трех мужчин в возрасте 36-ти, 31-го и 19-лет, которые стояли на обочине.

В ДТП, к сожалению, выжил только самый молодой из пострадавших, сейчас он в медицинском учреждении.

По данному факту копы открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством", в рамках которого назначен ряд экспертиз.

Сейчас 47-летнего водителя задержали в процессуальном порядке, с ним проводятся неотложные следственные действия.

Ранее мы сообщали, что под Одессой из-за гололеда столкнулись автобус и легковушка. 37-летний водитель "ВАЗа", не справившись с управлением на скользкой дороге, въехал в автобус, который двигался во встречном направлении.

Также напомним, Одессу сковали пробки из-за гололеда. Авто заносит на дорогах, есть первое ДТП.

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