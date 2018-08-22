Тройное ДТП произошло под Одессой: три человека погибли, 12 ранены

Под Одессой, где служебный автомобиль патрульной полиции насмерть сбил пешехода, рейсовый автобус "Кишинев – Затока" столкнулся с трактором, который из-за удара влетел в легковушку. Три человека погибли, 12 получили ранения. Об этом, со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области, сообщают "Українські Новини".

Сначала автобус столкнулся с трактором, в результате чего перевернулся. Трактор же занесло на встречную полосу, где он врезался в автомобиль Peugeot. В результате ДТП водитель и пассажирка Peugeot, а также пассажир автобуса погибли на месте аварии.12 пассажиров автобуса, в том числе и ребенка, госпитализировали в больницу.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В Нацполиции подсчитали, что ДТП в Украине происходят каждые три минуты, а каждые 2,5 часа в аварии гибнет человек:

Кроме того, участились случаи гибели пешеходов в ДТП.