В Николаевской области перевернулся микроавтобус: есть пострадавшие

На трассе "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" Николаевской области микроавтобус Renault Trafic с людьми в салоне слетел в кювет и перевернулся, пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Авария произошла сегодня около в 2:50, на 166 километре автодороги М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск", вблизи села Шевченково. Как рассказали правоохранители, 39-летний водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

"Информация о дорожно-транспортном происшествии внесена в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"", – отметили в полиции.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В Нацполиции подсчитали, что ДТП в Украине происходят каждые три минуты, а каждые 2,5 часа в аварии гибнет человек:

Кроме того, участились случаи гибели пешеходов в ДТП.