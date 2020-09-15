Под Одессой вспыхнул пожар на территории завода (фото)

В Одессе произошел пожар на территории завода по производству полуфабрикатов "Левада".
Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, информация о пожаре по улице Средняя, 36 в Малиновском районе города поступила 14 сентября в 22:34. На место выезжали 13 единиц пожарной техники и 40 спасателей.
По прибытию на место вызова пожарники установили, что возгорание произошло в помещении кабинета финансового директора предприятия на втором этаже двухэтажного административно-производственного здания.
Борцы с огнем ликвидировали пожар на общей площади 30 "квадратов". В результате ЧП уничтожена отделка потолка, повреждены перекрытия, кровля, имущество и оргтехника в кабинете.
Предполагаемая причина пожара – занесение источника возгорания извне неустановленным лицом. Погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается.
Ранее мы сообщали, что на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода прогремел мощный взрыв.
Также напомним, под Ровно вспыхнул химический завод. Перед самим пожаром в одном из помещений предприятия прогремел взрыв.
А под Киевом вспыхнул пожар рядом с АЗС, смотрите видео:
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