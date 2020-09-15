Українська
$ 28
33,25
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

Под Одессой вспыхнул пожар на территории завода (фото)

15 сентября, 07:56

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

С огнем боролись 40 спасателей

В Одессе произошел пожар на территории завода по производству полуфабрикатов "Левада".

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, информация о пожаре по улице Средняя, ​​36 в Малиновском районе города поступила 14 сентября в 22:34. На место выезжали 13 единиц пожарной техники и 40 спасателей.

По прибытию на место вызова пожарники установили, что возгорание произошло в помещении кабинета финансового директора предприятия на втором этаже двухэтажного административно-производственного здания.

Борцы с огнем ликвидировали пожар на общей площади 30 "квадратов". В результате ЧП уничтожена отделка потолка, повреждены перекрытия, кровля, имущество и оргтехника в кабинете.

Реклама

Предполагаемая причина пожара – занесение источника возгорания извне неустановленным лицом. Погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается.

В тренде
Боевики пустят Красный Крест к украинским заложникам – Ермак

Ранее мы сообщали, что на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода прогремел мощный взрыв.

Также напомним, под Ровно вспыхнул химический завод. Перед самим пожаром в одном из помещений предприятия прогремел взрыв.

А под Киевом вспыхнул пожар рядом с АЗС, смотрите видео:

Видео: Telegram-канал/dtp.kiev.ua
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса спасатели заводы пожар предприятия ГСЧС
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Танкер Delfi заводят в порт Черноморска (фото)
Танкер Delfi заводят в порт Черноморска (фото)Одесса
В школах Одессы семь классов отправили на карантин
В школах Одессы семь классов отправили на карантинОдесса
Операция турецкой разведки в Одессе: стали известны подробности
Операция турецкой разведки в Одессе: стали известны подробностиОдесса
Вместо тысячи слов: Мендель показала
Вместо тысячи слов: Мендель показала "сувенир" с затонувшего танкера в Одессе (фото)Одесса
В Запорожской области после ДТП загорелась машина: два человека сгорели заживо (видео)
В Запорожской области после ДТП загорелась машина: два человека сгорели заживо (видео)Одесса
В Одессе без вести пропал подросток из Киева: фото и приметы
В Одессе без вести пропал подросток из Киева: фото и приметыОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять