Под Одессой вспыхнул пожар на территории завода (фото)

В Одессе произошел пожар на территории завода по производству полуфабрикатов "Левада".

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, информация о пожаре по улице Средняя, ​​36 в Малиновском районе города поступила 14 сентября в 22:34. На место выезжали 13 единиц пожарной техники и 40 спасателей.

По прибытию на место вызова пожарники установили, что возгорание произошло в помещении кабинета финансового директора предприятия на втором этаже двухэтажного административно-производственного здания.

Борцы с огнем ликвидировали пожар на общей площади 30 "квадратов". В результате ЧП уничтожена отделка потолка, повреждены перекрытия, кровля, имущество и оргтехника в кабинете.

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Предполагаемая причина пожара – занесение источника возгорания извне неустановленным лицом. Погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается.

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Ранее мы сообщали, что на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода прогремел мощный взрыв.

Также напомним, под Ровно вспыхнул химический завод. Перед самим пожаром в одном из помещений предприятия прогремел взрыв.

А под Киевом вспыхнул пожар рядом с АЗС, смотрите видео:

Видео: Telegram-канал/dtp.kiev.ua

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