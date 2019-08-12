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Под российским консульством в Одессе прошла акция в поддержку узников Кремля

Сегодня, 00:22

Участники акции призвали общественность не забывать о заложниках Кремля, поддерживать их в заточении письмами

/ Фото: Думская

Возле генконсульства РФ в Одессе прошла акция в поддержку украинских граждан, которые незаконно удерживаются российскими властями.

Как пишет Думская, акция была приурочена к пятой годовщине незаконного решения суда, приговорившего украинца Станислава Клыха к 20 годам лишения свободы.

"Сегодня пять лет со дня ареста Станислава. По фальшивому обвинению ему дали 20 лет. Он подвергался и подвергается пыткам, в заключении начались проблемы со здоровьем", - сказал организатор пикета Александр Шелковенков.

Участники акции призвали общественность не забывать о заложниках Кремля, поддерживать их в заточении письмами.

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По данным украинского омбудсмена, сейчас в российских тюрьмах находится 150 украинских политзаключенных и военнопленных.

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"Внимания общественности митинг не привлек, и высказать протест против действий России пришло всего пять одесситов. Полицейских тоже было немного – семь человек", - пишет "Думская".

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Денисова сообщала об ухудшении самочувствия Клыха – он написал в письме о возможной гангрене, подозрении на рак и о том, что он находится под наблюдением психиатра. Кроме того, мать политзаключенного Тамара Клых сообщила, что ее сын жалуется на боли в сердце и почках, несмотря на это ему отказывают в медицинской помощи: спустя четыре дня в больнице Челябинска, где у него взяли анализ мочи и крови, его отправили обратно в тюрьму.

В то же время в мае узник Кремля Станислав Клых объявил голодовку. Его мать сообщила, что сын жалуется на холод в камере и на скверную пищу, и он принял опасное для своего здоровья решение.

Напомним, в 2014 году Станислава Клыха задержали на территории России. Украинца обвинили в участии в Чеченской войне в 1994-1995 годах и убийстве российских солдат. В мае 2016 года его признали виновным и приговорили к 20 годам лишения свободы.


 

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