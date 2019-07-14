В Минске организовали акции в поддержку Сенцова

В честь дня рождения политзаключенного украинца в Беларуси прошли литературный и киновечер

Фото: AFP

Активисты провели в Минске два вечера солидарности с политзаключенным украинским режиссером Олегом Сенцов, которого незаконно приговорили к 20 годами лишения свободы в России, сообщает "Радио Свобода".

В честь дня рождения узника Кремля – 13 июля Сенцову исполнилось 43 года – прошел вечер "Письмо в клеточку", на котором зачитывали украинских и российских узников совести и других осужденных в России по политическим мотивам, а также можно было купить книги Сенцова и написать ему письма и почтовые карточки.

Мероприятие организовали российская инициатива "РосУзник", правозащитный центр "Весна", белорусский ПЕН-центр и посольство Украины в Минске.

14 июля в Минске провести киносеанс фильма "Этапом через пол Земли", посвященного Сенцову и осужденному вместе с ним якобы за подготовку теракта Александру Кольченко.

Напомним, сайт "Сегодня" пообщался с сестрой осужденного режиссера Натальей Каплан, которая рассказала, что делается для освобождения украинского режиссера сейчас и какие акции проводятся в его поддержку.

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