Подъем танкера Delfi в Одессе снова отложили: что произошло

В Одессе временно приостановили операцию по подъему танкера Delfi из-за штормового предупреждения об усилении северного ветра.

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Как сообщает "Думская", ссылаясь на метеорологов, ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду, а это опасно для операции.

Специалисты отметили, что для сложных судоподъемных и буксировочных работ требуется спокойная штилевая погода. Тем не менее, 8 сентября, танкер продолжили облегчать. Рабочие с газорезами удаляли трубы, лестницы и другие агрегаты.

Сообщается, что сначала из танков левого борта инженеры планируют откачать воду, а с правого борта жестко закрепить лихтер (несамоходную баржу ДП), который будет играть роль понтона. Плавкран "Атлас-4" также будет выступать понтоном, его закрепят с левого борта.

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После откачки воды танкер всплывет и всю конструкцию, состоящую из трех единиц (ДП, "Атлас-4" и "Делфи") буксиры потянут в порт Черноморск.

Отметим, ранее владелец судна предпринял две безуспешные попытки поднять судно, после чего операция по "уборке пляжа" перешла под контроль АМПУ.

Как известно, Delfi затонул в Одессе после шторма еще в ноябре прошлого года. Танкер, который стоял в порту "Южный" под румынским флагом, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Видео: PavlovskyNews

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