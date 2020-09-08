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Поднятие танкера Delfi: что сейчас происходит у затонувшего судна (фото)

8 сентября, 10:12

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Сейчас специалисты поддерживают судно на плаву

В Одессе продолжают готовиться к подъему затонувшего танкера Delfi. Сейчас проходит заключающий этап подготовки, сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ) в Facebook.

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По данным АМПУ, на выходных специалисты откачали воду из машинного отделения и очистили судно и его механизмы от ила и мусора, из-за которого танкер наклонился вправо.

На данный момент уже пройдены два этапа работ из трех запланированных. Еще в конце августа Delfi выпрямили и поставили на ровный киль, а 6 сентября танкер "сняли" с грунта – сейчас специалисты поддерживают судно на плаву и устраняют течи отсеков.

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"В соответствии с хорошей морской практикой, после подъема и, в любом случае, до буксировки судно должно отстояться не менее 24 часов с контролем уровня в танках", - отметили в сообщении.

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Как известно, Delfi затонул в Одессе после шторма еще в ноябре прошлого года . Танкер, который стоял в порту "Южный" под румынским флагом, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

В июле 2020-го очередная попытка поднять затонувший танкер Delfi закончилась неудачей – из судна вылились нефтепродукты. В связи с этим ситуацию определили как чрезвычайную ситуацию местного уровня.

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Одесса танкер судно поднятие
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