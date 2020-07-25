Поднятие затонувшего танкера в Одессе: стало известно о первых успехах операции (фото и видео)

300-метровый трос уже срастили со стропом на танкере

В Одессе продолжают поднимать затонувший танкер Delfi. Работу начали еще в шесть утра. Об этом рассказал непосредственный участник процесса, компания P&O Maritime Ukraine на своей странице в Facebook.

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"Есть первый результат. За несколько утренних часов удалось срастить 300-метровый стальной трос, закрепленный с кормовой лебедкой буксира "Австралия" со стропом на носовой части Delfi. Сейчас трос будут соединять с нашим буксиром "P&O Balqis" и кормовой частью танкера. После этого начнется основная часть операции", - говорится в сообщении.

Вскоре в компании рассказали о еще одном результате работы.

"Есть второй результат. Наш "P&O Balqis" готов к основной части операции: 300-метровый стальной трос, закрепленный с кормовой лебедкой буксира, срастили со стропом на кормовой части "Delfi", - написали на странице.

Кроме того, в компании объяснили, что в пятницу, 24 июля, подготовительные работы затянулись до вечера из-за возникших в процессе операции нюансов, в частности, из-за большого веса стальных тросов.

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Ранее мы писали, что из танкера, затонувшего осенью 2019 года, вытекали нефтепродукты, которые достигли пляжа "Отрада" и тянулись в сторону любимого горожанами и туристами Ланжерона.

Как известно, танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года : стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

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