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Подозреваемого в убийстве 14-летней одесситки взяли под стражу

5 ноября, 23:58

Подростка арестовали на два месяца без альтернативы внесения залога

Фото: ГУ НП в Одесской области

Фото: ГУ НП в Одесской области

В Одесской области взяли под стражу 15-летнего парня, подозреваемого в убийстве 14-летней Дарьи Дробот.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Подростка арестовали на два месяца без альтернативы внесения залога.

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Меру пресечения в виде содержания под стражей избрал Коминтерновский районный суд.

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В ходе досудебного расследования было установлено, что 2 ноября подозреваемый вместе с потерпевшей, в компании других девушек и парней, находились за городом. После того, как оба подростка отошли от места общего отдыха и остались одни, злоумышленник, находясь в нетрезвом состоянии, начал бить и душить потерпевшую, а затем забрал ее мобильный телефон и скрылся.

Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и находился на условном сроке и на профилактическом учете в полиции.

Напомним, ранее в полиции сообщали о том, что подозреваемый хотел заняться сексом с девушкой, но когда она ему отказала, попытался изнасиловать, избил ее, а потом задушил. Подросток забрал мобильный телефон своей жертвы и отнес его в ломбард.

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Источник: Сегодня

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