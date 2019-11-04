Убийство девочки под Одессой: в полиции раскрыли обстоятельства преступления, видео

Источник: Нициональная полиция / Фото: Нацполиция

В полиции Одессы раскрыли подробности убийства 14-летней девочки, тело которой было найдено 3 ноября в Лиманском районе области.

Как сообщил начальник областного управления Нацполиции Олег Бех в ходе брифинга, подозреваемым в гибели Дарьи Дробот оказался 15-летний подросток, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, сообщает "Думская".

По предварительным выводам экспертов, смерть девушки наступила в результате удушения, а ее тело без нижней одежды было обнаружено в лесопосадке под Одессой. Были обнаружены многочисленные ссадины на голове убитой и перелом подъязычной кости.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подростка, с которым отправилась гулять Дарья — им оказался 15-летний парень из неблагополучной семьи, который ранее был судим за грабеж и отбывал условный срок.

"Вчера днем подросток был задержан. На его одежде были обнаружены замытые следы крови. Однако сразу допросить его не смогли, так как он находился предположительно в состоянии наркотического опьянения", - заявил Бех.

Также он добавил, что, "прогуливаясь с Дарьей, захотел вступить с ней в половую связь, но она отказала ему – это привело его в гнев, и он стал бить ее по лицу, а когда девочка упала, продолжал наносить удары ногами, после чего попытался вступить в половой контакт, но не смог".

"После содеянного он забрал ее мобильный телефон, который после сдал в ломбард", – отметил полицейский.

Подозреваемому инкриминируют обвинения по статье "умышленное убийство", ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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