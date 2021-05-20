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"Подрезал", а затем обстрелял: в Одессе из-за конфликта на дороге ранены два человека (видео)

20 мая, 00:35

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Отец с сыном пытались решить конфликт с дорожным хамом кулаками, но тот неожиданно начал стрелять

Стрельба в Одессе

Стрельба в Одессе / Фото: Нацполиция

В Одессе несостоявшееся дорожно-транспортное происшествие переросло в драку со стрельбой, в результате которой двое мужчин получили ранения. Конфликт возник, когда один из участкинов движения "подрезал" машину другого.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одессе.

По предварительной информации, 40-летний водитель "подрезал" автомобиль, в котором ехали отец с сыном. Те в свою очередь догнали водителя и вступили с ним в словесную перепалку и драку, а нарушитель достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил в их сторону, ранив одного в ногу, другого – в живот.

После этого стрелявший скрылся с места происшествия и для его задержания полиции пришлось объявить операцию "Перехват". Сейчас мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия.

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Пострадавших доставили в больницу.

Напомним, в Кирилловке Запорожской области в результате конфликта двух компаний мужчина растрелял своих оппонентов и скрылся с места преступления.

Мы также писали, что в Киеве в автобусе из-за замечания возник конфликт между водителем и пассажиром, который закончился стрельбой с ранением.

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