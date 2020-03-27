"Подселили соседа с пневмонией": одессит с подозрением на COVID-19 рассказал, что происходит в больнице (фото)

Пациенты сидят и думают, кто кого чем заразит

В Украине продолжает расти количество случаев инфицирования COVID-19. Впрочем, несмотря на то, что в регионы уже доставили и экспресс-, и ПЦР-тесты, тестирование движется медленно.

Так, в Одесской инфекционной больнице по состоянию на 27 марта не делают тесты, а отправляют образцы в Киев. Об этом рассказал один из пациентов клиники, передает "Думская".

Парню 19 лет. Молодой человек вернулся самолетом из Европы через Стамбул еще 14 марта. Рассказывает, что во всех аэропортах делали температурный скрининг, температуры у него не было: "Инкубационный период, сами понимаете".

26 марта температура подскочила сразу до 39,5 градусов. Он ее сбил, но начался сухой кашель. Утром одессит поехал в инфекционную больницу.

"Меня посмотрели, взяли пробы, но сказали, что тестов сейчас в Одессе нет. То есть они есть, но на них нет сертификатов — поэтому их невозможно использовать для пациентов. Поэтому мои анализы отправили в Киев, сказали ждать пять дней в боксе", – сообщил пациент.

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Заболевший рассказал, что при поступлении у него записали имена всех родственников и тех, с кем он общался. А через несколько часов в его бокс подселили еще одного пациента с уже подтвержденной пневмонией. Правда, у соседа нет высокой температуры – чуть больше 37.

По его словам, врачи сказали, что "мест в больнице нет". Второй заболевший тоже прилетел почти две недели назад из Стамбула, сегодня только сдал пробы и ждет ответа из Киева.

"Сидим вдвоем и думаем, кто кого чем заразит", — говорит молодой человек.

Он также рассказал, что врачи выписали ему парацетамол, антивирусное, антибиотик и противовоспалительное. Родственники купили препараты в аптеке и принесли.

"Бесплатно укололи димедрол с жаропонижающим, чтобы сбить высокую температуру, которая в больнице поднялась до 40 градусов", — говорит он.

Оба пациента надеются, что им хотя бы шторку повесят между кроватями. Медики заходят в палату в защитных костюмах, перчатках и масках, которые потом выбрасывают в ведро с крышкой, стоящее в "предбаннике" палаты, рядом с умывальником. Пищу больным передают через окошко, рассказал одессит.

В свою очередь начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Одесского горсовета Алла Калеева заявила, что экспресс-тесты пока не применяются, так как власти ждут подтверждение Минздрава с инструкцией их использования.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 27 марта, в стране218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них пять летальных, четыре пациента выздоровели.

В Одесской области на данный момент подтверждено уже пять случаев коронавирусной инфекции.

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