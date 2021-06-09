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Показывал порно и выпросил голые фото: в Одессе педофил изнасиловал школьницу

9 июня 2021 14:51

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Одессе задержали мужчину за развращение девочки – полицейские нашли переписку с пострадавшей

В Одессе 24-летнего мужчину подозревают в совращении и изнасиловании 14-летней девочки.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

/ Фото: Нацполиция

Правоохранители выяснили, что молодой человек отправлял девочке видео с порнографией, переписывался с ней о сексе и выпросил фотографии в обнаженном виде. Затем он добился встречи с ней и изнасиловал.

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/ Фото: Нацполиция

Во время обысков у нарушителя изъяли компьютеры, телефоны и карты памяти с доказательствами преступления.

/ Фото: Нацполиция

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Мужчине уже сообщили о подозрении, теперь ему грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Напомним, ранее в Одесской области бездомный мужчина изнасиловал восьмилетнюю девочку.

Кроме того, в Одессе педофил пытался изнасиловать трехлетнего мальчика. Мужчина проник в квартиру, пока мамы не было дома.

Также в Одессе задержали мужчину, который нападал на девушек. Подробности в сюжете:

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