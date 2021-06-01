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В Одесской области мужчина изнасиловал восьмилетнюю девочку. Он был под наркотиками (видео)

1 июня, 12:50

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Ранее подозреваемого уже несколько раз судили – за кражи и наркотики. Полиция выясняет все обстоятельства преступления

В Одесской области бездомный мужчина изнасиловал восьмилетнюю девочку. Он силой затащил ребенка в заброшенное здание и там надругался.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

После преступления школьница обо всем рассказала родителям и полицейским. Искали насильника все односельчане, присоединились и пограничники. Несколько часов прочесывали улицы и лесополосы.

Видео: Сегодня

Нашли 31-летнего подозреваемого на окраине села в лачуге. Ранее его уже несколько раз судили – за кражи и наркотики.

"Был слишком пьяный и накурился. Я шел по улице и не соображал, что я делал. Заметил девушку. Я даже до сих пор не понимаю, как это со мной произошло. Не было никогда такого", - заявил злоумышленник.

За изнасилование мужчине грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Днепре ребенка два месяца насиловал его одноклассник.

Кроме того, в Одессе педофил пытался изнасиловать трехлетнего мальчика.

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