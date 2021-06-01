В Одесской области мужчина изнасиловал восьмилетнюю девочку. Он был под наркотиками (видео)

В Одесской области бездомный мужчина изнасиловал восьмилетнюю девочку. Он силой затащил ребенка в заброшенное здание и там надругался.
Об этом сообщают новости "Сегодня".
После преступления школьница обо всем рассказала родителям и полицейским. Искали насильника все односельчане, присоединились и пограничники. Несколько часов прочесывали улицы и лесополосы.
Нашли 31-летнего подозреваемого на окраине села в лачуге. Ранее его уже несколько раз судили – за кражи и наркотики.
"Был слишком пьяный и накурился. Я шел по улице и не соображал, что я делал. Заметил девушку. Я даже до сих пор не понимаю, как это со мной произошло. Не было никогда такого", - заявил злоумышленник.
За изнасилование мужчине грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.
Напомним, в Днепре ребенка два месяца насиловал его одноклассник.
Кроме того, в Одессе педофил пытался изнасиловать трехлетнего мальчика.