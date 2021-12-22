Попала в Книгу рекордов! Под Одессой установили денежную елку (фото)

Автор оригинальной новогодней красавицы – Кирилл Максименко

В Одесской области появилась необычная елка. Фото: коллаж "Сегодня"

В Доброславе Одесской области установили трехметровую елку из монет номиналом 5 копеек и внесли ее в Книгу рекордов Украины.

Об этом сообщила председатель поселкового совета Людмила Прокопечко на своей странице в Facebook.

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Елка попала в Книгу рекордов Украины

Автор трехметровой елки из монет номиналом 5 копеек – Кирилл Максименко.

По данным руководителя Национального реестра рекордов Украины Ланы Ветровой, для изготовления такой оригинальной елки понадобилось 9800 монет номиналом 5 копеек и одна – 2 копейки.

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Трехметровая елка из монет. Фото: Лана Ветрова

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Главная елка Харькова попала в Книгу рекордов Украины

В 2019 году главная новогодняя елка Харькова стала рекордсменкой: ее назвали самой высокой в стране и занесли это достижение в Книгу рекордов Украины. Фиксировали рекорд при помощи специальной геодезической техники, которая и установила, что высота новогодней красавицы на площади Свободы составляет 40 м и 49 см.

"Это авторская работа. Мы старались сделать так, чтобы елка отличалась от других в стране. Она новая, но с использованием отдельных элементов с прошлого года. При ее сборке были использованы запатентованные элементы и около 30 км проводов", – рассказал директор КП "Городской информационный центр" Дмитрий Кутоманов, которому и вручили сертификат о достижении.