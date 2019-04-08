Порошенко сменил руководство Одесской ОГА

Исполняющим обязанности главы Одесской ОГА назначен Сергей Паращенко

Фото: president.gov.ua

Порошенко сменил руководство Одесской ОГА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/8ed/372/5ca8ed3722fb4.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/8ed/372/5ca8ed3722fb4.jpeg 2019-04-08T13:13:56+03:00 Одесса Исполняющим обязанности главы Одесской ОГА назначен Сергей Паращенко

Президент Украины Порошенко отстранил от исполнения обязанностей председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова и назначил исполнять эти обязанности Сергея Паращенко. Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

"Отстранить Степанова Максима Владимировича от должности председателя Одесской областной государственной администрации", – говорится в распоряжении президента об отстранении губернатора.

Напомним, что Степанов был назначен на должность в январе 2017 года, сменив на этом посту Михаила Саакашвили. Перед этим Степанов возглавлял государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг".

Последователь Степанова – Сергей Паращенко, родился в 1972 году в селе Виноградовка Арцизского района Одесской области. Возглавлял сельскохозяйственный производственный кооператив "Агрофирма Бургуджи", а потом – одноименное фермерское хозяйство. С марта 2019 года был заместитель председателя Одесской областной государственной администрации.

Напомним, год назад мы писали о том, чтоза время губернаторства Степанова показатели Одесского региона стали подниматься, однако эксперты хвалить его не спешили.

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