В Одесской области отстранили члена избирательной комиссии: женщина была пьяной
На выборах президента Украины член избиркома в Одесской области пришла в пьяном виде
В Одесской области отстранили от исполнения обязанностей женщину-члена избирательной комиссии в городе Подольске, которая пришла на участок в нетрезвом виде.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, был составлен административный протокол по статье "распитие спиртных напитков на производстве".
Кроме того, участковой комиссией был составлен акт, в соответствии с которым женщину отстранили от исполнения ее обязанностей.
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