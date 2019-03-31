В Одесской области отстранили члена избирательной комиссии: женщина была пьяной

На выборах президента Украины член избиркома в Одесской области пришла в пьяном виде

Украина выбирает президента. Фото: AFP

В Одесской области отстранили члена избирательной комиссии: женщина была пьяной //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0a2/1a2/5ca0a21a2288a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0a2/1a2/5ca0a21a2288a.jpg 2019-03-31T14:27:32+03:00 Новости На выборах президента Украины член избиркома в Одесской области пришла в пьяном виде

В Одесской области отстранили от исполнения обязанностей женщину-члена избирательной комиссии в городе Подольске, которая пришла на участок в нетрезвом виде.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, был составлен административный протокол по статье "распитие спиртных напитков на производстве".

Кроме того, участковой комиссией был составлен акт, в соответствии с которым женщину отстранили от исполнения ее обязанностей.

Напомним, журналисты "Сегодня" отобрали наиболее свежие и важные новости о том, как проходят выборы президента Украины. Самые интересные события, которые произошли уже с утра – в эксклюзивном материале на нашем сайте.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как проголосовать на выборах правильно и без нарушений.

Сайт "Сегодня" ведет хронику с фото- и видеоотчетами, в которой внимательно следит за всеми событиями, связанными с президентскими выборами в 2019 году.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Одесской области отстранили члена избирательной комиссии: женщина была пьяной". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.